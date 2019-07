Deze modificatie is goed voor tenminste vijf pk extra

Wacht is dat...? Yep, ja inderdaad.

Voor het laatste nieuws van vandaag reizen we af naar het zonnige Australië. De lokale hermandad hield daar een auto staande en wat daarna gebeurde raad je nooit. Het zal niemand verbazen dat de auto in kwestie een Holden Commodore betrof, maar wat er onder de kap te vinden was zal de wenkbrauwen meer doen fronsen.

Het viel de filth namelijk op dat de Holden in kwestie een beetje gemodificeerd was. Dus besloten ze deze te onderwerpen aan een grondige inspectie. Hilariteit ontstond toen ze onder de kap het stilleven boven dit artikel aantroffen. Rechts onder in de hoek zie je iets wat lijkt op een turbo, maar stiekem een Black and Decker bladblazer is.

Het ding was wel degelijk aangesloten op de accu van de auto en gericht op de motor om die te beblazen. De bestuurder claimde dan ook dat het een modificatie was om de prestaties te verbeteren. Kennelijk is het prestatiepotentieel hierdoor zodanig toegenomen dat ook de bandjes inmiddels wat kaal waren geworden door de G-krachten.

Een aanwijzing naar het hoe en waarom van deze modificatie is dat de man positief testte voor methamfetamines. Er wordt nog onderzocht of hij ook tijdens het rijden onder invloed was. Hoe dan ook mag de bestuurder 24 uur niet met de auto rijden en heeft hij te horen gekregen dat hij zijn auto moet fatsoeneren. Of dat betekent dat de bladblazer het veld moet ruimen of het alleen slaat op de kale bandjes, is niet geheel zeker.



Dank Sjoerd voor de tip!