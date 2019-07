Shocker! Duitse dikbolides houden heel goed waarde

Kost wat, maar dan heb je ook een goede restwaarde.

Voor de Duitse kwaliteitspublicatie Focus Online heeft onderzoekstoko Bähr und Fess weer eens uitgezocht hoeveel auto’s eigenlijk afschrijven en vooral ook welke auto’s het minste afschrijven. Het resultaat is schokkend te noemen: Duitse premiumauto’s scoren heel vaak goed op dit vlak, in die zin dat ze percentueel gezien niet zoveel afschrijven. Kennelijk willen tweedehandskopers dus graag zo’n premium Duitser hebben.

Om auto’s eerlijk met elkaar te vergelijken, is Bähr und Fess ervan uitgegaan dat klanten de auto in juni van dit jaar gekocht zouden hebben en die in juni van 2023 weer willen verkopen. Voor elk segment is er een plaatje van het ‘typisch’ gebruik gecreëerd, dat per segment iets anders is. Met een A-segmenter rijdt de gemiddelde klant bijvoorbeeld wat minder kilometers dan met een E-segmenter.

Afhankelijk van het segment rolt er uit het onderzoek dat de meest waardevaste auto’s dan nog een dikke vijftig procent van hun waarde hebben. In grote lijnen is de waardevastheid kleiner hoe groter de auto’s worden. Zo doet de beste G-segmenter (de Porsche Panamera 4 E-hybrid) na vier jaar nog maar 49,5 procent van zijn nieuwwaarde, wat nog altijd veel beter is dan de nummer twee. Van een Mercedes S350d zie je na vier jaar namelijk nog maar 45,5 procent terug.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Een A-segmenter is kennelijk toch wat minder waardevast (de Fiat 500 1.2 is de beste met 52,5 procent) dan een B-segmenter (een Volkswagen Polo 1.0 doet na vier jaar nog 56,5 procent). Ook SUV’s doen niet per se mee aan de ‘hoe kleiner hoe beter’ regel. De Audi Q2 30 TFSI is na vier jaar weliswaar nog 58,5 procent van zijn nieuwwaarde waard, maar een segmentje hoger doet de Range Rover Evoque D150 het nog beter. De Brit doorbreekt de grens van de zestig procent met een restwaarde van 61,0 procent.

Zoals veel ‘slimme’ okkaziekopers al weten is het waardeverlies in het eerste jaar het grootst. De onderzoekers claimen dat een auto gemiddeld genomen 24,2 procent van diens nieuwwaarde verliest in jaar één. Een auto kopen ‘met de kop eraf’ kan dus nog steeds lonen als je niet per se een nieuwe auto moet hebben. Diesels hebben het zwaar qua restwaardes, althans in Duitsland. Alleen in de hoogste segmenten zijn er nog enkele diesels hoog in de lijstjes terug te vinden.

De toppers qua procentuele restwaardes zijn overigens niet altijd de auto’s waar je puur qua cash het minst aan kwijt bent. Dit is immers een combinatie van de percentuele restwaarde en de nieuwprijs. Qua absolute kosten ben je bijvoorbeeld voor een Dacia Sandero over vier jaar puur qua afschrijving minder kwijt dan voor een Polo, ondanks dat die laatste procentueel gezien beter zijn waarde houdt. Voor een Opel Insignia geldt hetzelfde ten opzichte van een Audi A5 Sportback en voor een Cadillac CT6 hetzelfde ten opzichte van een Porsche Panamera. De yanktank schrijft namelijk wel af als een baksteen (na vier jaar nog 33 procent restwaarde), maar qua absoluut waardeverlies (49.245 Euro ten opzichte van de nieuwprijs van 73.500 Euro in Duitsland) ben je minder kwijt dan bij de concurrentie.

Maar goed, terug naar de premium Duitsers en de kop van dit verhaal. Aan het eind van de rit blijkt dat Mercedes tien top-drie klasseringen pakt, Audi negen stuks en BMW en Porsche beide zeven podia. Het is dus officieel, ook tweedehands wil iedereen een premium Duitser. Voor de nieuwkopers echter nog wel een waarschuwing: doe voorzichtig met de optielijst. Het onderzoek neemt die namelijk niet mee in het hele verhaal en kijkt alleen naar auto’s in crisis-uitvoering.

