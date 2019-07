Dit is de compleet nieuwe Corvette C8!

Een ware Amerikaanse Ferrari voor een fractie van de prijs.

Hij zat er al natuurlijk al een tijdje aan te komen, maar hier is ‘ie dan ein-de-lijk, de nieuwe Chevrolet Corvette is onder ons. Normaliter is dat altijd een reden om een feestje te houden, maar de feestvreugde is exceptioneel groot ditmaal, want de Corvette breekt namelijk met een paar tradities, heilige huisjes en conventies. Ga er maar even goed voor zitten, dit is alles wat je moet weten over de nieuwe Corvette:

Middenmotor

De geruchten gingen al een paar jaar rond dat de achtste generatie Corvette voorzien zou zijn van een zogenaamde middenmotor. Dat betekent dat de motor zich nu áchter de voorstoelen, maar voor de achteras bevindt. Dat zorgt ervoor dat de proporties compleet anders zijn, dan voorheen. Weg is die schitterend lange neus. Dat is nu een vrij kort neusje geworden met een vrij lang ‘tussenstuk’. De bestuurder zit nu bijna 42 centimeter verder naar voren dan voorheen. Uiteraard zijn wij geen ontwerp-goeroes, dus laten we smaak over aan u, maar het profiel van de Corvette is na al die decennia toch compleet anders.

LT2 V8

Wat niet anders is, is de motor. Uiteraard huist er een V8 onder de motorkap. Het is een doorontwikkeling van de ‘LT1’ die in de vorige generatie Corvette lag. Vanwege de vele veranderingen aan het blok geeft Chevrolet de motor nu de naam ‘LT2’ mee. Die wijzigingen waren nodig, met name vanwege het feit dat de koeling niet meer via de voorkant gaat, maar via de zijkant van de auto. Ook is de 6.2 liter grote V8 een stukje sterker dan voorheen: 490 pk. Die 490 paarden moeten 1.530 kilogram aan gewicht meezeulen.

Serieus snel

Net als de allereerste Corvette is de Corvette C8 níet leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak. Deze zal er ook niet komen. De V8 is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling van Tremec, behoorlijk hightech voor een Corvette. Het is ook een compleet nieuwe transmissie voor de Corvette, voorheen waren een handbak of conventionele automaat met koppelomvormer de enige opties. Uiteraard zullen alleen de achterwielen voorzien worden van vermogen. De prestaties zijn niettemin uitstekend, van 0 naar 96 km/u accelereren duurt volgens Chevrolet minder dan 3 seconden. Serieus snel, dus.

Corvette Z51

Mocht je kiezen voor het Z51-Package, dan hebben we goed nieuws: die heeft zelfs 495 pk. Daarnaast krijg je dan grotere remmen, betere koeling en een sportuitlaat. Qua handling moet de nieuwe Corvette beter zijn dan ooit, want de ophanging is eveneens compleet nieuw. Het is de eerste Corvette zonder bladvering aan de achterkant. De ophanging is nu rondom geheel onafhankelijk met optioneel Magnetic Ride Control.

Interieur

Het interieur is ook compleet nieuw. Qua stuurwiel-vorm lijkt Chevrolet inspiratie te hebben opgedaan bij de Austin Allegro: de overeenkomsten zijn bijna eng te noemen. Wel is het Corvette stuurwiel een stuk moderner. Dat geldt ook voor de rest van het interieur. De Corvette C7 had het al redelijk voor elkaar, maar de C8 heeft gewoon een zeer fraai binnenste. Het infotainmentscherm staat naar de bestuurder toe gedraaid. Volgens Chevrolet is het interieur ontworpen met een F-22 en F-35 gevechtsvliegtuig in het achterhoofd. Tevens is er een zeer lange rij met knoppen voor de bediening van diverse knoppen.

Bagageruimte

Als bijrijder lijk je in de nieuwe Corvette er een beetje bekaaid van af te komen. Gelukkig kun je je vergapen aan het nieuwe materiaalgebruik en de puike afwerking. De Corvette C8 is overigens altijd een coupé, maar je kan van elke Corvette Stingray een targa maken door het dakpaneel eraf te halen. Deze past in de bagageruimte aan de achterkant. Als je niet het dak daarin hebt opgeborgen, kun je er precies twee golftassen in kwijt. Aan de voorkant is beperkte ruimte voor een paar kledingtassen.

Zeer scherpe prijs

De nieuwe Corvette zal aan het einde van dit jaar in Bowling Green, Kentucky in productie gaan. Bijzonder feitje is dat de Britse markt nu ook bediend gaat worden met een eigen versie: voor het eerst in de geschiedenis is de Corvette leverbaar met het stuur aan de rechterkant. Uiteraard geldt dat ook voor andere rechtsgestuurde markten. Dan als laatste de prijs, want de Corvette wordt namelijk een zeer aantrekkelijk geprijsde auto. Dat is het altijd geweest en zal het altijd zijn, want voor het bescheiden bedrag van 59.995 dollar staat deze volbloed supercar op jouw driveway. In Nederland komt daar waarschijnlijk nog 150.000 euro aan afgunstbelasting bij, uiteraard. Qua concurrentiepositie in de ‘States ziet dat er als volgt uit:

Chevrolet Corvette – $ 59.995

Porsche 911 Carrera S – $ 113.300

Lotus Evora 400 – $ 94.900

Mercedes-AMG GT Coupé – $ 112.700

Nissan GT-R Pure – $ 99.990