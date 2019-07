‘Autobanden- en remmen zijn deel van het probleem’

Wat de Britse overheid betreft volgen er maatregelen.

Niet alleen verbrandingsmotoren zijn de boeman. Ook slijtageonderdelen van een auto dragen bij aan de uitstoot van fijnstof in de lucht. Een volledige elektrische auto stoot dan geen CO2 uit, maar is daarmee nog steeds belastend voor het milieu.

De resultaten van dit onderzoek, afkomstig van de Air Quality Expert Group, kwam in mei naar buiten. Nu stelt de Britse regering dat er dingen anders moeten gaan. Thérèse Coffey, minister van Milieu, en Michael Ellis, minister van Transport, vinden dat er nieuwe eisen moeten komen aan remmen en banden om fijnstof zoveel mogelijk tegen te gaan. Uit het rapport blijkt dat fijnstof afkomstig van banden en remmen tegen 2030 voor 2,5 procent verantwoordelijkheid zijn voor de troep in de Britse lucht. De Britten willen een op internationaal niveau standaarden gaan ontwikkelen die ook buiten het land gaan bijdragen aan een schoner milieu.

We are committed to reducing all transport emissions and cleaning up our air. With record levels of ultra-low emission vehicles on the UK’s roads, things are clearly moving in the right direction. To continue this progress, we are looking for ways to reduce emissions from other sources such as brakes and tyres. We are engaging at an international level to identify how to measure these emissions as well as aiming to develop standards to control them. – Michael Ellis, minister van Transport.