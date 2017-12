Monsterlijke buggy’s binnenkort bij Red Bull’s Rallycross

Armen en benen binnenboord, a.u.b.

Wie nog altijd niet bekend is met het fenomeen genaamd Rallycross, zal zich daar snel eens in willen verdiepen. De sport wordt getekend door bloedstollende actie, razendsnelle auto’s en bakken vol met crashes. De sport begint inmiddels goed te vlotten, want Red Bull’s Global Rallcross (GRC) gaat voor volgend jaar uitbreiden.

Dit betekent dat we naast de 600 pk sterke Supercars en zogenaamde Lites een nieuwe klasse gaan zien. Red Bull heeft namelijk een meerjarige deal gesloten met Polaris, o.a. bekend van hun driewieler, waardoor ze een speciale klasse gaan maken voor de compacte buggy’s. De serie, waarin enkel en alleen Polaris RZR’s zullen deelnemen, is de derde categorie onder de mantel van het GRC en zal fungeren als een extra opstapklasse richting het ultieme doel: racen in een van deze bolides.

Een duo als Polaris en Red Bull stond ergens al in de sterren geschreven, maar dat het nu ook werkelijkheid wordt is het een mooie stap voor de sport. Matt Boone, manager van Polaris en GENERAL had er het volgende over te zeggen:

“This partnership brings together two thrill-seeking brands synonymous with blazing their own trails. The side-by-side competition is the perfect opportunity to showcase a vehicle that is built for power and precision, and will add a new adrenaline-pumping experience for Red Bull GRC fans.”

Hoewel zijn woorden ongetwijfeld enige vorm van waarheid bevatten, kunnen we over de kracht en precisie van de voor Rallycross gebouwde Polaris RZR nog weinig zeggen. De fabrikant zal pas begin volgend jaar met exacte specificaties komen.