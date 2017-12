Kleinste occasion die je nog niet kende: Gurgel XEF

Die neem je zo mee op je schouder!

Zo nu en dan komt er een auto voorbij waarvan je geen flauw idee hebt dat ‘ie überhaupt bestond. Voor wat betreft het wagenpark van Gurgel geldt dit bijna voor iedere auto die ze de wereld in hebben geschoten. Om het even in perspectief te zetten: op onze website bespraken we het merk slechts tweemaal eerder.

Deze keer is het echter niet zo’n ‘dikke’ SUV als de X12-TR was, maar betreft het een miniscuul gevaarte dat door het leven gaat als de Gurgel XEF. Dit karretje biedt slechts plaats aan drie inzittenden (naast elkaar, want waarom niet?) en zal niet veel langer zijn dan de gemiddelde Braziliaan. Dit is ook direct het thuisoord van het merk en de plek waar het grootste gedeelte van hun vloot nog, tot op zekere hoogte, rondrijdt.

De XEF is allesbehalve een doorsnee vervoersmiddel. Sterker nog, hij is bijzonder zeldzaam. Van de in totaal 145 geproduceerde wagentjes is dit de 35e in de serie. De XEF heeft achterin een luchtgekoelde 1,6-liter motor uit de Kever, die zo’n 65 pk moet produceren. Schakelen wordt gedaan via een achttraps automaat handbak met vijf verzetten.

Mochten je slagaderen nu beginnen te voelen met kloppen, duik dan snel even naar BVA Auctions. Het hoogste bod staat, met iets meer dan een dag te gaan, momenteel op € 3.015.

Met dank aan iedereen voor de tips!