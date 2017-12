Slinger de Lamborghini Urus door de configurator

Breek de week doormidden met je 'eigen' Urus.

Wanneer er een waanzinnig toffe auto wordt geïntroduceerd, kun je er je geld opzetten dat de configurator vrij snel in een of andere vorm volgt. De langverwachte Lamborghini Urus, die maandag van zijn doeken werd ontdaan, is geen uitzondering op die regel. De SSUV kan nu door iedereen in elkaar gezet worden, maar schittert door het relatief beperkte aantal opties waarmee de kiezer gepresenteerd wordt.

Zoals gewoonlijk begin je bij het uiterlijk, waar dit direct opvalt. Kleuren zijn er sowieso niet in overvloed, maar als meer dan driekwart hiervan bestaat uit verschillende ongeïnspireerde tinten groen, blauw, grijs en zwart voel je je toch enigszins in het nauw gedreven, zeker aangezien we hier met Lamborghini te maken hebben. Het aantal kleuren dat er werkelijk uitspringt kun je op één hand tellen. Het is zelfs zo erg dat oranje, een kleur die ze bij Lamborghini maar al te graag aanbieden, niet eens beschikbaar is.

Toegegeven, de Urus hoeft ook niet de wow-factor te hebben die wagens als de Huracán wel nodig hebben, maar voor mij persoonlijk is het een aardige doorn in het oog. Hoewel het interieur het nog tot op zekere hoogte goedmaakt, is ook hier weinig speciaals te vinden. Natuurlijk, het is bijzonder luxueus en het ziet er allemaal gelikt uit, maar er is vrijwel niets te zien wat écht tot de verbeelding spreekt. Aan de andere kant is het juist dit dat de Urus tot een nagenoeg perfecte concurrent maakt voor andere luxe SUV’s als de Cayenne, Levante en Bentayga.

Maar goed, nu jullie! Check de configurator hier.

