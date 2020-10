De snelste EV’s die je nu kunt kopen - Autoblog.nl

Andere automobilisten uitlachen bij het stoplicht. Het is kinderspel met de snelste EV’s. Deze ‘real world’ (!?) elektrische auto’s kun je nu kopen.

Het aanbod van elektrische auto’s neemt gestaag toe. Was tot voor kort nog Tesla dominant in de categorie ‘de snelste EV’s’. Tegenwoordig doen er ook een aantal andere merken mee. Dat gezegd hebbende. Tesla is nog steeds een uitzondering en blijft de koning van de sprint. De snelste elektrische auto’s zijn niet bepaald de goedkoopste elektrische auto’s. Voor al de EV’s uit dit lijstje moet je diep in de buidel tasten. We kozen voor maximaal 1 per merk.

Tesla Model S Plaid – 139.990 euro

Tja, we beginnen maar meteen met Tesla. En er hadden er nog wel 1 of 2 bij kunnen staan in dit lijstje van de snelste EV’s . Vrijwel alle modellen en varianten van het merk zijn rap in de sprint naar de honderd. Het meest recente krankzinnige model is de Tesla Model S Plaid. Deze nieuwe topvariant heeft een Nederlandse prijs van 139.990 euro. Een smak geld, maar je krijgt er een elektrische supercar voor terug. Volgens Tesla doet de Plaid 0-100 km/u in minder dan 2,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 320 km/u. Doe je een beetje normaal dan moet een actieradius van 840 kilometer mogelijk zijn, claimt Tesla.

Audi e-tron S Sportback – 109.610 euro

De e-tron kennen we al een tijdje en de Sportback is de gestroomlijnde broer van het stel. Audi introduceerde de S-variant die de e-tron een stukje leuker maakt. 503 pk, 973 Nm koppel en een 0-100 tijd van 4,5 seconden. Zijn top ligt op 235 km/u. De actieradius ligt op 385 kilometer. De prijs ligt ruim boven de 100.000 euro en dat maakt het wel een deftige aanschaf.

Jaguar I-PACE EV400 – 81.855 euro

Voor de autoliefhebber die leuk sturen zoekt in een EV heeft Jaguar de I-PACE bedacht. Het uiterlijk moet je liggen, maar de elektrische auto ligt lekker op de weg. De EV400 is goed voor 400 pk en 696 Nm koppel. Daarmee sprint de I-PACE in 4,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid komt uit op 200 km/u, wat niet heel denderend is. Aan de andere kant. Je actieradius van 543 kilometer stort in als je op dat soort snelheden gaat rijden. Dat heb je nu eenmaal met de actieradius van elektrische auto’s.

Polestar 2 – 59.800 euro

Nieuw in de boksring der elektrische auto’s is de komst van de Polestar 2. Voor net geen 60 mille heb je een ruime EV die ook vrij vlot is. De Polestar 2 sprint in 4,7 seconden naar 100 km/u. De elektrische auto is goed voor 408 pk en 660 Nm koppel. Met een topsnelheid van 205 km/u kun je de I-PACE-rijder uitlachen. Hij hoort dus zeker bij de snelste EV’s.

Porsche Taycan Turbo S – 192.945 euro

Een elektrische auto die luxe, bloedsnel, maar ook behoorlijk prijzig is. De Taycan Turbo S is de eerste poging van Porsche op het gebied van volledig elektrische auto’s. Met 761 pk en 1.050 Nm koppel een krachtige bolide. In 2,8 seconden zit je op 100 km/u en de topsnelheid is met 260 km/u behoorlijk te noemen. De actieradius ligt op 412 kilometer. Daar staat wel een forse prijs van bijna 2 ton tegenover, yikes!

Dat waren de snelste EV’s die je nu kunt kopen. In 2021 zullen het aantal snelle EV’s toenemen. Onder andere de Ford Mustang Mach-E en de Audi e-tron GT komen dan op de markt. Tot die tijd zijn dit de snelste EV’s die je nu kunt kopen.