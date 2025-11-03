Dit zijn de zuinigste EV’s anno 2025!

Er is een nieuwe koning van de efficiëntie opgestaan.
Bij de aanschaf van een elektrische auto staren mensen zich vaak blind op de actieradius, maar er zijn natuurlijk nog veel meer relevante factoren. Wat dacht je bijvoorbeeld van het verbruik? Dat scheelt toch weer in de portemonnee.
Top 10 zuinigste EV’s
We gaan de top 10 EV’s met het laagste verbruik af. Er zitten een aantal gedeelde plaatsen bij, dus uiteindelijk is het een top 7 geworden. We gaan gemakshalve af op het WLTP-gebruik.
7. Mini Cooper Electric
13,8 kWh
Kleine auto’s zijn doorgaans zuinig, zo ook de Mini Cooper Electric. Deze heeft een verbruik van 13,8 kWh per 100 km. Dat scheelt een hele kWh met de vorige generatie. Tevens heeft de nieuwe een grotere accu, wat zorgt voor een range van 305 kilometer.
7. Volkswagen ID.7
13,8 kWh
Op gelijke voet met de Mini staat een auto die aanzienlijk groter is: de Volkswagen ID.7. Dit bewijst het nut van een gestroomlijnde auto. De ID.7 heeft zijn lage verbruik mede te danken aan zijn lage Cw-waarde van 0,23. Daardoor haalt de auto ruim 700 kilometer range uit zijn 90 kWh accu.
6. Audi A6 Sportback e-tron
13,7 kWh
De nieuwe Audi A6 e-tron is nóg gestroomlijnder dan de Volkswagen ID.7, met een Cw-waarde van 0,21. Met zijn 83 kWh accupakket heeft de A6 een range van 627 kilometer. De versie met grotere accu heeft nog meer range, maar die heeft ook weer een iets hoger verbruik.
5. Tesla Model 3 Long Range RWD
13,6 kWh
Tesla is al heel lang een uitblinker op het gebied van efficiëntie, dus die mag niet ontbreken in dit lijstje. De zuinigste versie is niet de instapper, maar de Long Range RWD, die vorig jaar werd gelanceerd. Dit is tevens de versie met de grootste range: 750 kilometer.
4. Tesla Model Y Standard
13,1 kWh
Dit lijstje neemt een onverwachte wending, want de Model Y is zuiniger dan de Model 3. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Standard-versie. In Nederland is vooralsnog alleen de Model Y Standard leverbaar. Die is dus efficiënter dan de Model 3 RWD, mede dankzij de aerodynamische bumpers en velgen.
4. Ford Puma Gen-E
13,1 kWh
Ford beweert dat de nieuwe Puma Gen-E de zuinigste auto in zijn klasse is en dat klopt. De Puma staat op gelijke voet met de Model Y, maar die zit natuurlijk in een ander segment. De range van 376 kilometer is niet enorm, maar de Gen-E heeft dan ook een relatief kleine accu, met een capaciteit van 46 kWh.
3. Lucid Air Pure
13,0 kWh
De Lucid Air Pure heeft een serieuze range van 747 kilometer, en dat hebben ze niet alleen voor elkaar gekregen door er een grote accu in te gooien. De 92 kWh accu ís wel groot, maar de Lucid Air is ook buitengewoon zuinig. Dat is weer te danken aan het feit dat het de meest gestroomlijnde auto op de markt is, met een Cw-waarde van 0,197.
3. Fiat 500e
13,0 kWh
De Fiat 500e is net zo zuinig als de Lucid Air, wat vooral heel veel zegt over de Lucid. Ondanks het lage verbruik is de range van de Fiat alsnog zeer beperkt: 190 kilometer. Dat is te wijten aan de piepkleine 24 kWh accu.
2. Dongfeng Box
12,9 kWh
Dit lijstje wordt vooral genomineerd door Europeanen en Amerikanen, maar op de tweede plaats staat dan toch een Chinees. De Dongfeng Box is compact, relatief licht en zuinig. Met de 42,3 kWh batterij haalt de Dongfeng een keurige range van 310 kilometer.
1. Mercedes CLA 250+
12,6 kWh
Er is een nieuwe efficiëntiekoning en die heet de Mercedes CLA. Met deze auto heeft Mercedes echt de bakens verzet. Het WLTP-verbruik van 12,6 kWh is beter dan welke auto ook. Dit vertaalt zich ook in een indrukwekkende actieradius van 743 kilometer. Das Beste Oder Nichts.
Reacties
PunicaOase zegt
Die MINI kan ik bevestigen, dat ding is echt zuinig.
Robert zegt
Ik ben wel benieuwd hoe deze WLTP cijfers zich vertalen naar de praktijk.
PunicaOase zegt
Ik rijd zelfs nog iets zuiniger (13,3 kW over 2 jaar gemiddeld). Bijna altijd stoelverwarming aan, zelden airco. Rijd wel meer stad dan snelweg.. is ‘2e auto’..
leefvrij zegt
Dat is ook mijn ervaring met mijn EV. Opgegeven verbruik (WLTP) is hoger dan daadwerkelijk verbruik (over 40.000km). Bij mijn voorgaande benzine auto’s kon ik op een enkele rit na, het opgegeven verbruik niet halen.
Hawkeye72 zegt
Geestig. Denk dat Mercedes met de G-EQ ook een van de meest onzuinige EV’s in haar gamma heeft….
ty5550 zegt
Wel nette cijfers. er zitten immers ook echt wel grote auto’s tussen
RAW zegt
Begrijp nog steeds niet hoe die WLTP in elkaar zit, als ik de accucapaciteit deel door de actieradius kom ik tot een veel gunstigere verbruikswaarde. Met de opgegeven WLTP verbruik kom je dus veel minder ver dan de WLTP actieradius. Bv de CLA: 12,6 kWh verbruik met 85,5 kWh accu is 679 km en dus niet 743 km.
PunicaOase zegt
Heeft misschien te maken met de bruto en netto capaciteit van de batterij?
hjal zegt
Regeneren. In m.n. stadsverkeer kun je veel energie terug winnen.