Dit zijn de zuinigste EV’s anno 2025!

Er is een nieuwe koning van de efficiëntie opgestaan.

Bij de aanschaf van een elektrische auto staren mensen zich vaak blind op de actieradius, maar er zijn natuurlijk nog veel meer relevante factoren. Wat dacht je bijvoorbeeld van het verbruik? Dat scheelt toch weer in de portemonnee.

Top 10 zuinigste EV’s

We gaan de top 10 EV’s met het laagste verbruik af. Er zitten een aantal gedeelde plaatsen bij, dus uiteindelijk is het een top 7 geworden. We gaan gemakshalve af op het WLTP-gebruik.

7. Mini Cooper Electric

13,8 kWh

Kleine auto’s zijn doorgaans zuinig, zo ook de Mini Cooper Electric. Deze heeft een verbruik van 13,8 kWh per 100 km. Dat scheelt een hele kWh met de vorige generatie. Tevens heeft de nieuwe een grotere accu, wat zorgt voor een range van 305 kilometer.

7. Volkswagen ID.7

13,8 kWh

Op gelijke voet met de Mini staat een auto die aanzienlijk groter is: de Volkswagen ID.7. Dit bewijst het nut van een gestroomlijnde auto. De ID.7 heeft zijn lage verbruik mede te danken aan zijn lage Cw-waarde van 0,23. Daardoor haalt de auto ruim 700 kilometer range uit zijn 90 kWh accu.

6. Audi A6 Sportback e-tron

13,7 kWh

De nieuwe Audi A6 e-tron is nóg gestroomlijnder dan de Volkswagen ID.7, met een Cw-waarde van 0,21. Met zijn 83 kWh accupakket heeft de A6 een range van 627 kilometer. De versie met grotere accu heeft nog meer range, maar die heeft ook weer een iets hoger verbruik.

5. Tesla Model 3 Long Range RWD

13,6 kWh

Tesla is al heel lang een uitblinker op het gebied van efficiëntie, dus die mag niet ontbreken in dit lijstje. De zuinigste versie is niet de instapper, maar de Long Range RWD, die vorig jaar werd gelanceerd. Dit is tevens de versie met de grootste range: 750 kilometer.

4. Tesla Model Y Standard

13,1 kWh

Dit lijstje neemt een onverwachte wending, want de Model Y is zuiniger dan de Model 3. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Standard-versie. In Nederland is vooralsnog alleen de Model Y Standard leverbaar. Die is dus efficiënter dan de Model 3 RWD, mede dankzij de aerodynamische bumpers en velgen.

4. Ford Puma Gen-E

13,1 kWh

Ford beweert dat de nieuwe Puma Gen-E de zuinigste auto in zijn klasse is en dat klopt. De Puma staat op gelijke voet met de Model Y, maar die zit natuurlijk in een ander segment. De range van 376 kilometer is niet enorm, maar de Gen-E heeft dan ook een relatief kleine accu, met een capaciteit van 46 kWh.

3. Lucid Air Pure

13,0 kWh

De Lucid Air Pure heeft een serieuze range van 747 kilometer, en dat hebben ze niet alleen voor elkaar gekregen door er een grote accu in te gooien. De 92 kWh accu ís wel groot, maar de Lucid Air is ook buitengewoon zuinig. Dat is weer te danken aan het feit dat het de meest gestroomlijnde auto op de markt is, met een Cw-waarde van 0,197.

3. Fiat 500e

13,0 kWh

De Fiat 500e is net zo zuinig als de Lucid Air, wat vooral heel veel zegt over de Lucid. Ondanks het lage verbruik is de range van de Fiat alsnog zeer beperkt: 190 kilometer. Dat is te wijten aan de piepkleine 24 kWh accu.

2. Dongfeng Box

12,9 kWh

Dit lijstje wordt vooral genomineerd door Europeanen en Amerikanen, maar op de tweede plaats staat dan toch een Chinees. De Dongfeng Box is compact, relatief licht en zuinig. Met de 42,3 kWh batterij haalt de Dongfeng een keurige range van 310 kilometer.

1. Mercedes CLA 250+

12,6 kWh

Er is een nieuwe efficiëntiekoning en die heet de Mercedes CLA. Met deze auto heeft Mercedes echt de bakens verzet. Het WLTP-verbruik van 12,6 kWh is beter dan welke auto ook. Dit vertaalt zich ook in een indrukwekkende actieradius van 743 kilometer. Das Beste Oder Nichts.