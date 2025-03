Deze Mustang bij Domeinen heeft helemaal in elkaar gezeten

Een USA-import kopen bij Domeinen, what could possibly go wrong?

Een musclecar kopen uit de VS is altijd een risico en hetzelfde geldt voor een auto kopen bij Domeinen. Een Amerikaanse auto kopen bij Domeinen is dus dubbel riskant. Deze Mustang illustreert perfect wat er mis kan zijn met zo’n auto.

De ‘Stang wordt in de nieuwste lichting aangeboden in de categorie ‘Verkoop bij opbod’, maar het kavel is al gesloten. Toch willen we deze auto even behandelen, want het is een interessant geval. Het uiterlijk roept al meteen wat vraagtekens op.

De auto heeft de voorbumper, achterbumper en spoiler van een Shelby GT500, maar die is er nooit geweest als cabrio. Die onderdelen zijn alvast niet origineel. De striping doet denken aan de Hertz-edities van de Mustang, maar ook die is er niet in deze configuratie geweest.

Het is dus geen Shelby GT500, sterker nog: het is überhaupt geen V8. Een blik onder de motorkap leert dat dit gewoon een Ecoboost vierpitter is. Ook leuk, maar het brute uiterlijk is een klein beetje misplaatst.

De vraag is: wilde de eigenaar gewoon een dikker uiterlijk, of moest deze Mustang sowieso nieuwe bumpers hebben…? Dat laatste is dus het geval, want op Bidcars zien we dat deze auto helemaal in elkaar heeft gezeten. De auto heeft een frontale botsing meegemaakt, waarbij het linkervoorwiel finaal afgebroken is. Deze Mustang had dus sowieso een nieuwe neus nodig en toen hebben ze maar meteen een Shelby GT500-bodykit aangemeten.

Ons advies luidt ‘doe het niet’, maar dat is mosterd na de maaltijd, want het kavel is al gesloten. Nu maar hopen dat de koper niet vergeten is het chassisnummer na te lopen. Je kunt de auto nog wel bekijken op de website van Domeinen.