Mustang GT350 is terug, maar het is geen Ford

Dit is het verhaal achter de nieuwe Mustang GT350, minus de Ford dus.

De Mustang is de sportwagen voor het volk. Wilde je wat meer oempf onder de kap, in combinatie met een dikker uiterlijk, dan ging je voor de 350. Had je echt geld op de plank liggen, was er nog de GT500 voor de ultieme fanboy. Ford werkte voor deze modellen altijd samen met Shelby. Dat is nu anders.

De nieuwe Mustang is er wederom in meerdere varianten, zoals de Dark Horse of de recent onthulde RTR. Een GT350 hadden we nog niet gezien. Eindelijk ziet de GT350 het licht, maar dit keer heeft Ford er niets mee te maken. De Amerikaanse autofabrikant heeft ervoor gekozen dat Shelby het dit keer maar zelf moest doen.

Nieuwe Mustang GT350

Shelby heeft de handschoen opgepakt en in samenwerking met Turn Key Automotive uit de Amerikaanse staat Michigan een nieuwe GT350 uitgebracht. Zo zal het model ook op de markt komen: als Shelby GT350. Een Ford-logo ga je niet vinden op deze Mustang. Zelfs de naam ‘Mustang’ ontbreekt feitelijk.

Hoewel Ford niets met dit project te maken heeft, kunnen kopers wel gewoon bij Ford-dealers terecht voor onderhoud en garantie.

De GT350 krijgt een andere vertegenwoordiging. Voor het eerst komt het model in twee verschillende smaakjes op de markt. Er is keuze uit een atmosferische V8 met 480 pk, of een variant waarbij Shelby een supercharger schroeft op de vijfliter achtpitter. Dan staat er ineens 810 pk tot je beschikking. Dit maakt het de extreemste Shelby GT350 ooit.

Tegelijkertijd heeft Shelby de GT350R uitgebracht. Bij dit model ligt de focus op het circuit. De R gaat nog een stapje verder, met een interieur vol carbon onderdelen, een rolkooi, instelbare ophanging en een upgrade van de remmen.

Een prijskaartje voor de GT350R is nog niet bekendgemaakt. Wel heeft Shelby een prijs voor de nieuwe GT350 paraat. Deze begint bij 104.999 dollar. Het Amerikaanse merk gaat slechts 572 stuks produceren van de nieuwe GT350, wat een ode is aan de originele Shelby GT350 uit 1965. De GT350R is met 36 stuks nog zeldzamer.