Saleen trekt 780 pk uit de 5.0 V8 van dit zwarte monster

Meer vermogen dan de auto hieronder.

Saleen staat bij veel autoliefhebbers misschien bekend om de zeer zeldzame S7 (special), het meest hebben ze gewerkt aan het ombouwen en opvoeren van Amerikaanse auto’s, zoals de Chevrolet Camaro of Tesla Model S. Inmiddels houden ze zich alweer 35 jaar bezig met het maken van stevig aangepaste, speciale bolides. Om dit jubileum te vieren, presenteren ze deze gelimiteerde uitvoering van de Ford Mustang.

De Saleen Mustang 35th Anniversary Edition, ofwel “SA 35”, is deze week onthuld en draagt de oorlogsverf van het Amerikaanse bedrijf. Saleen heeft in het verleden veelvuldig meegedaan aan wedstrijden en de kleurencombinatie zwart, wit en geel spreekt bij de klanten van het bedrijf het meest tot de verbeelding. Het is dan ook een goede keuze deze terug te laten komen op de zeer exclusieve SA 35, want de in totaal 10 te produceren exemplaren zullen hoogstwaarschijnlijk enkel naar de grootste Saleen-fanaten gaan.

Door de gelimiteerde Mustang van flink veel paardenkracht te voorzien, heeft Saleen ervoor gezorgd dat de kopers niet snel op de auto uitgekeken zijn. Saleen heeft in totaal 790 pk en 853 Nm uit de 5-liter V8 getrokken. Daarmee is de Mustang een complete Fiat Panda krachtiger dan de 720 pk sterke Ferrari 488 Pista. Dergelijke prestatiecijfers zijn mogelijk door de producten die Saleen zelf produceert. In dit geval is vermogen te danken aan gigantische supercharger. Daarnaast komen eveneens zijn dempers, velgen, uitlaten en motorkap uit eigen schap.