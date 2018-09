Deze truck is Fords wapen tegen de Tesla Semi

Ook daar moet er gedacht worden aan het milieu.

Momenteel is in Duitsland de IAA gaande. Normaal zou dat vrij noemenswaardig zijn, maar dit is de Nutzfarzeuge-editie. Daarom helaas geen live beursverslagen, maar wel leuke primeurs voor de busjesmerken. Zo ook Ford, die als eerste op de hype der Plug-ins springt met de Transit PHEV. Voor Ford was deze IAA een groot succes.

De opvolger van de hier niet geleverde Ford Cargo, de F-Max, komt binnen met verve. Deze truck krijgen wij namelijk wel en het is nu al de International Truck of the Year 2019. Best een prestatie, maar Ford wil meer. Want de F-Max mag dan een prima ding zijn, het is nog steeds een vervuilende dieseltruck. Met de dieselmotor onder vuur is het tijd voor verandering. Ford presenteert, ook op de IAA, de F-Vision.

Zoals verwacht is de F-Vision elektrisch aangedreven. Dat, in combinatie met level 4 autonome functies en de futuristische styling, toont gelijk aan dat ze willen concurreren met de Tesla Semi. De rest van de futuristische functies zijn vrij normaal, zoals camera’s in plaats van spiegels, aerodynamisch design en eenvoud. Over de actieradius of krachtbron heeft Ford nog niks losgelaten.

De Ford F-Vision is dan ook momenteel nog verre toekomstmuziek. Maar dit is kennelijk de kant waar vrachtwagens op gaan, als we de modellen van Tesla, Ford en anderen moeten geloven. Dat het verdwijnen van de dieselmotor ook voor vrachtwagens geldt, wordt zo ook duidelijk.