Officieel: Ferrari 488 Pista met 720 pk

Na een periode van geruchten en lekken, kunnen we eindelijk officieel kennis maken met de 488 Pista. Een gloednieuwe Ferrari die zich in het rijtje van de 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia en 458 Speciale mag begeven.

Als eigenaar van de 488 Pista denk je wel twee keer na voordat je de sleutel uitleent aan een vriend of vriendin. De hardcore 488 is, als je kijkt naar de specificaties, niet voor de poes. De huidige turbo-V8 klinkt bij lange na niet zo episch als de oude atmosferische blokken, maar de indrukwekkende specificaties maken een hoop goed.

De 488 Pista gaat van 0-100 in 2,85 seconden. 0-200 km/u is gedaan in 7,6 seconden. Dat laatste is waar het tegenwoordig om gaat in supercarland. Ter vergelijking: de McLaren 720S doet 0-200 in 7,8 seconden en de Porsche 911 GT2 RS flikt het kunstje in 8,3 seconden. Qua acceleratie gaat de 488 Pista de LaFerrari echter niet voorbij. De hypercar is met een 0-200 tijd van zeven seconden nog steeds een tandje sneller. De topsnelheid van de 488 Pista bedraagt 340 km/u.

Hij weegt 90 kg minder in vergelijking met een 488 GTB, wat het totaalgewicht brengt op een acceptabele 1280 kg. Diverse aerodynamische hoogstandjes van de 488 GTE zijn naar de Pista gebracht. Check bijvoorbeeld de nieuwe achterspoiler en diffuser. Ferrari zegt dat de downforce met 20 procent is verbeterd ten opzichte van de 488 GTB.

Tevens is de 488 Pista de eerste Ferrari met de nieuwe Ferrari Dynamic Enhancer (FDE). FDE is een software gestuurde remdrukregelaar die dynamisch kan bepalen hoeveel druk op de remklauwen moet worden uitgeoefend.

Volgens de roddels zou de 488 Pista een rondje Fiorano sneller afleggen dan de LaFerrari. De Italiaanse autofabrikant houdt de lippen stijf op elkaar en rept hier met geen woord over. De nieuwe Ferrari 488 Pista beleeft zijn werelddebuut op de Autosalon van Genève (begin maart), dan kunnen we em in het echt bewonderen. Tot die tijd: Filmpje!