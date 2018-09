Autoblog advies: Yolo familie-auto voor 17 mille

Wat valt er te kiezen als je jezelf écht buiten de gebaande paden wil begeven?

Vandaag gaan we kijken naar een auto voor Lidewij. Zij is Autoblog-lezer en vroeg zich af of wij haar van wat hulp konden voorzien. Zij heeft op dit moment net een Porsche Cayenne verkocht. De grote Duitse SUV bleek net eventjes te dorstig. Een auto die wat sap lust is geen probleem, maar de Cayenne maakte het wel erg gortig.

Ze mist nu wel een ruime auto waar al haar drie kinderen in mee kunnen. De auto moet voorzien zijn van een automatische transmissie. De auto mag niet te te oud zijn, liever niet ouder dan 10 jaar. Daarnaast moet het een originele auto zijn. En ja: het mogen best allemaal ‘YOLO’-aanbevelingen zijn. Of wij niet een paar aanbevelingen hebben voor Lidewij. De eisen en wensen kun je bekijken in de welbekende tabel:

Huidige /vorige auto's: BMW 530i Touring en BMW 320d Touring Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 15.000 - € 17.000 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Cayenne is verkocht (zoop echt teveel), wil wat nieuws. Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen, 3 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Automaat, heb gekeken naar een 335i, infinity fx35 maar ook een Saab cabrio No-go modellen / merken: Plastic spul

Het bleek nog een vrij lastige zoektocht te zijn. Wat betreft de wens voor een ‘originele’ auto hebben we ons de vrijheid verschaft om de bekende Duitse merken eens over te slaan. Audi, BMW en Mercedes-Benz hebben voldoende in de aanbieding en dat is al vaak langs gekomen. Ook lukte het niet altijd om ‘binnen de lijntjes te kleuren’. Sommige auto’s zijn net een jaartje (of twee) te oud. Qua verbruik is het lastig in te schatten. Maak je geen illusies, al deze auto’s verbruiken de nodige liters benzine. Maar als het Yolo’s mogen zijn, dan willen we ze je niet onthouden!

Maserati Quattroporte DuoSelect (M139)

€ 18.250

2005

105.000 km

Ja, we zijn iets over het budget gegaan. Ook is dit geen zuinige auto. Integendeel, ondanks dat de auto niet eens zó snel is (een Audi S8 bijhouden kun je wel vergeten), weet de auto verdacht veel brandstof te consumeren. Het is (net) niet op het niveau van een Cayenne. De Quattroporte is ruim voldoende voor twee volwassenen en drie kinderen en hun bagage. Het houdt allemaal niet over, maar het kan prima. Het leer is van een ongekend fraaie kwaliteit, de rest van het interieur niet, eigenlijk. Gelukkig maakt het beeldschone exterieurdesign erg veel goed. Nog een voordeel is dat je alle monteurs van de plaatselijke Maserati-dealer tot je intieme vriendenkring kan gaan rekenen. Maar hey, dan rijdt je wel een kunstwerk van Pininfarina met een motor ‘van Ferrari’. Uiteraard kent de auto wat aandachtspunten, die worden in dit aankoopadvies behandeld.

Cadillac STS-V

17.950

2007

115.000 km

Eigenlijk best raar: betaalbare Quattroportes vind je overal, maar een knappe STS-V is gewoon bijna niet te vinden. Hoe komt dat? Ze zijn nieuw nauwelijks verkocht. Dat komt waarschijnlijk omdat we bij ‘Cadillac’ nog altijd denken aan zompige slagschepen om omaatjes in Florida naar de Bingo te brengen. De STS-V is totaal anders. Het is een sedan van het formaat Audi A8. De motor is een 4.4 liter Northstar V8, maar omdat het een ‘V’ is, is er voor de gelegenheid een compressor opgeschroefd. Het resultaat is 476 pk en navenante prestaties. Het interieur is niet zo fraai als eerdergenoemde A8, maar qua bouwkwaliteit kan ‘ie de Maserati wel hebben.

Chrysler 300C SRT-8 (LE)

€ 15.950

2007

120.000 km

Of dat het geval is met deze Chrysler valt te betwijfelen. We weten het, een auto met een hoog plastic gehalte is niet gewenst. Maar voordat we tóch zwichten voor een Duitser willen we deze karakterbeul aanbevelen. De 300C SRT-8 is zo’n heerlijk ongewassen beer. Zo’n typische auto die net is als het meisje van een straat verderop: je ouders vinden het te min, maar zelf wil je wel een rondje maken. Grote attractie is de 6.1 liter Hemi V8 met 426 pk. Inderdaad, precies evenveel als Brabus uit zijn 6.1 V8 haalt, maar dan een stukje voordeliger. De SRT-8 uitvoeringen zijn altijd vrij compleet afgeleverd, dus het plastic gehalte valt op zich wel mee. Zo zit je op gigantisch grote stoelen die met leer bekleed zijn. Qua rijeigenschappen is het wel meer een Autobahn-dragster dan een agiele bochtenridder. Je voelt dat de auto zwaar is en niet echt van gummen houdt. Wat ook voor de auto spreekt is dat er best wat aanbod is tegen redelijke prijzen.

Jaguar XF 4.2 V8 Portfolio (X250)

€ 15.950

2008

120.000 km

Natuurlijk begrijpen we dat die Maserati wel heel erg linke soep is en dat de Amerikanen een bepaalde smaak vereisen. Van alle merken die niet uit Zuid-Duitsland komen is Jaguar er altijd eentje geweest die vrij dicht in de buurt komt van de kwaliteiten die men zo prettig vind: zachte plastics, aaibare dashboards en een premium lijmlucht. Maar de Jaguar heeft gelukkig zijn eigen stijl. Ondanks dat de auto veel techniek deelt met de S-Type (zijn voorganger), ziet de auto er véél minder belegen en bejaard oud. Het onderstel van de S-Type was uitstekend en dat is bij de Jaguar XF niet anders. De 4.2 V8 is vlot, maar verwacht geen absolute topprestaties. In dit gezelschap is 300 pk vrij bescheiden, alhoewel de auto nooit langzaam aanvoelt. In het budget zijn ze redelijk goed te vinden, alhoewel de V6 veel beter vertegenwoordigd is (en niet eens zo heel veel langzamer). Speciale vermelding voor het exterieur, dat er nog zeer modern uitziet. Het aankoopadvies kun je in deze video bekijken.

Lexus GS460 President (S190)

€ 15.750

2008

92.000 km

Als we bij deze auto ‘het aanbod’ behandelen kunnen we kort zijn: er staat er maar eentje te koop. Officieel is de auto wel opgenomen in het modelgamma, maar of er ook daadwerkelijk eentje verkocht is, wagen we te betwijfelen. De GS300 en GS430 zie je geregeld, de meeste zijn een GS450h met hybride aandrijving. Deze GS460 kwam heel laat in de GS-range beschikbaar. Het is in feite de motor uit de LS460, maar dan in een GS. Dat maakt van deze GS460 een bovengemiddeld snelle auto en omdat je het er niet aan af ziet ook nog eens een heuse sleeper. Het interieur is fraai en verzorgd, maar duidelijk een niveau onder hetgeen wat BMW en Mercedes-Benz kunnen doen. Aan de andere kant staat de betrouwbaarheid op een hoog peil bij deze auto’s. De President uitvoering is ook nog eens bijzonder rijk uitgerust. Toppertje, deze auto. Een ander alternatief is wellicht de Honda Legend, die zijn ook zo lastig te vinden.

Citroen C6 Exclusive 3.0 V6

17.950

2006

155.000 km

We beginnen met het nadeel: de motor is niet denderend. De 3.0 V6 is goed voor 207 pk, maar echt voelen doe je die niet. De C6 is nogal zwaar, wat van negatieve invloed is op de prestaties. Maar in een Citroen zijn prestaties in een rechte lijn niet zo heel erg relevant. In een Citroen kun je stijlvol en ontspannen cruisen. Het is een auto waarmee de reis een aangename tijdsbesteding wordt. De stoelen zijn echte fauteuils en het onderstel Comfortabel met een hoofdletter C. De C6 (rijtest) is goed te vinden in het budget, maar ze beginnen duurder te worden. Met name de modellen met weinig kilometers zijn veel geld waard. Qua interieur is het een stuk beter dan in een Amerikaan, maar het is niet op Duits niveau. Dat maakt overigens niet uit, want je krijgt er sfeer en ambiance voor terug. Voorbeeldje, het navigatiesysteem was in 2006 niet briljant en is dat anno 2018 al helemaal niet. Maar kijk naar de houtafwerking in de deuren! Uiteraard heeft niemand minder dan @CasperH er een aankoopadvies over gemaakt.

Infiniti EX37 (J50)

16.900

2010

115.000 km

Als je de sfeer van een Porsche Cayenne kon waarderen, maar niet diens brandstofverbruik, dan is deze Infiniti absoluut het bekijken waard. De EX37 is een zeer geslaagde Premium crossover. De auto deelt zijn aandrijflijn met onder andere de Infiniti G37 en natuurlijk de Nissan 370Z. Dat betekent een atmosferische 3.7 liter V6 met 320 pk. De auto is niet zeer snel (het is op de C6 na de langzaamste uit dit overzicht), maar je kan prima bekeuringen scoren en inhaalmanouvres uitoefenen. Het interieur is een combinatie van Japans en Amerikaans. Amerikaans in de zin van zeer compleet en overdadig. Japans in de zin van ‘aparte’ styling. Het is niet zo vernuftig als een Audi, maar je hebt tenminste alle opties. Over het algemeen zijn Infiniti’s uit die periode bomvol uitgerust. Nadelen? Je moet iedereen uitleggen dat het een soort Lexus is, maar dan van Nissan en dealers vind je niet op elke straathoek.

YOLO: Volvo S80 V8 Summum

16.950

2008

160.000 km

Je kan natuurlijk ook gaan voor een echt bijzondere auto. De op de Ford Mondeo gebaseerde Volvo S80 bijvoorbeeld. Deze auto was het redelijke alternatief op een Audi A6 of BMW 5 Serie. De auto is ook een tijdje leverbaar geweest met een V8. Het is een bijzondere motor die speciaal voor Volvo door Yamaha gebouwd werd. De 4.4 liter grote motor levert 315 pk. Daarmee is de S80 behoorlijk vlot, niet echt snel. Ook klinkt de motor voor een V8 niet heel erg bijzonder, waarschijnlijk dat de uitlaatdemper iets te goed zijn werk doet. Wat wel een voordeel is, is dat bijna alle S80’s (aankoopadvies) met deze motor zeer goed in de spulletjes zitten. Wel moet je ze goed zoeken, want er staan er niet veel te koop.

