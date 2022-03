Nederlandse particulier steeds meer aan de elektrische auto

Het aantal elektrische auto’s in ons land groeit gestaag, de Nederlandse particulier is steeds meer in een EV te vinden.

Het aanbod van (betaalbare) elektrische auto’s groeit. Daarmee is het geen verrassing dat er ook meer EV’s in ons land rijden. Jaar op jaar is er een duidelijke groei te zien in de cijfers. In een analyse stellen RAI Vereniging en Bovag dat het aantal elektrische auto’s in 2021 toenam met 21 procent. Dat was in 2019 nog 12 procent. Nederland telt nu 261.100 elektrische auto’s. Het is nog maar een schijntje in vergelijking met benzine- en dieselauto’s. EV’s zijn goed voor 2,85 procent van het totale Nederlandse wagenpark, wat bestaat uit 9.154.289 personenauto’s.

Elektrische auto particulier

Niet alleen komen er meer betaalbare elektrische auto’s op de markt. Er is ook een klein steuntje in de rug in vorm van subsidies. Nu zal dat niet de hoofdreden zijn om mensen over de streep te trekken. Een paar duizend euro korting op een auto van 20, 30 of misschien wel 40.000 euro voelt niet als een grote impact. De meeste elektrische auto’s worden dan ook in Nederland gereden door de zakelijke rijder. Toch is het goed om te melden dat het aantal particuliere EV registraties in januari en februari 2022 steeg naar 56 procent. De particuliere en zakelijke registraties waren goed voor 6.741 nieuwe EV’s in de eerst twee maanden van het jaar.

Goedkopere EV

De cijfers laten zien dat de prijs van een elektrische auto flink aan het zakken is. Gemiddeld betaalde je in 2016 maar liefst 79.000 euro voor een EV. In 2021 lag dit gemiddelde op 51.000 euro. De verwachting is dat het gemiddelde de komende jaren verder zakt. Dit komt door het groeiende aanbod van goedkopere elektrische auto’s. Om de particulier te bereiken is dat laatste nodig. In plaats van een directe aanschaf is private lease populair, maar dan moet het maandbedrag wel te behappen zijn. Op een auto van 22.000 euro zijn de maandbedragen nog te overzien, voor een auto van 30.000 euro of meer praat je al gauw over vele honderden euro’s wat er elke maand afgetikt moet worden.