Deze Nederlandse dame gaat voor Ferrari rijden

Een 19-jarige Nederlandse is door Ferrari uitverkoren om in de F1 Academy te rijden.

Als vrouw de Formule 1 bereiken is een hele lastige opgave, al was het alleen maar omdat er veel meer mannelijke kapers op de kust zijn. Met de diversiteit in de F1 is het dus niet best gesteld, tot groot verdriet van Lewis Hamilton. Om vrouwelijke coureurs toch een podium te geven (letterlijk) heeft de Formule 1 daarom de F1 Academy in het leven geroepen.

De Formule 1-teams mogen allemaal een eigen pupil aandragen voor F1 Academy en Ferrari stelt vandaag hun nieuwe kandidaat voor. Voor de chauvinisten onder ons is er goed nieuws: het is een Nederlandse. Het gaat om de 19-jarige Maya Weug, die sinds 2021 deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy.

Voor de volledigheid moeten we erbij zeggen dat Maya Weug niet helemaal Nederlands is. Ze heeft zelfs drie nationaliteiten, omdat ze in Spanje geboren is, een Nederlandse vader heeft en een Belgische moeder. Zoals we weten is dat wel een uitstekend recept voor een goede coureur.

Hoewel de F1-teams wel coureurs sponsoren in de F1 Academy, zijn de daadwerkelijke teams Formule 2- en 3-teams. Maya Weug zal dus een Ferrari-outfit dragen, maar uitkomen voor Prema Racing. Aan het team zal het in ieder geval niet liggen, want Prema pakte vorig jaar de allereerste F1 Academy-titel.

Maya Weug is niet de eerste Nederlandse in F1 Academy, want vorig jaar deed Emely de Heus mee. Zij won zelfs een race. Emely reed ook voor een Nederlands team: MP Motorsport. MP is ook dit jaar weer van de partij, maar ze hebben nog niet bekend gemaakt met welke coureurs.