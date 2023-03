Vrouw van Toto Wolff gaat scepter zwaaien over F1 Academy

De baas van de kersverse F1 Academy is niemand minder dan Susie Wolff.

Formule 1-coureurs horen tot een zeer select groepje, dat maar uit 20 personen bestaat. Dat zijn toevallig allemaal mannen. Dat is natuurlijk zeer onrechtvaardig, want het kan niet zo zijn dat de 20 beste coureurs allemaal mannen zijn. Toch…?

Goed, daar kunnen we over discussiëren, maar de Formule 1 vindt het in ieder geval nodig om vrouwen een handje te helpen. Daarom hebben ze vorig jaar de F1 Academy in het leven geroepen. Dit is geen opleidingsinstituut, maar een speciale raceklasse, waarbij vrouwen geen concurrentie hebben van mannen.

De F1 Academy gaat dit jaar van start met vijf teams, die ook actief zijn in de Formule 2 en 3. En wordt gereden met single seaters. Dat wisten we allemaal al, maar nu is ook bekend wie de scepter gaat zwaaien over dit nieuwe project. Dat is niemand minder dan Susie Wolff.

Het klinkt misschien vrouwonvriendelijk om haar te bestempelen als ‘de vrouw van’, maar ja, Toto geniet nu eenmaal meer bekendheid. Desalniettemin heeft Susie ook de nodige ervaring in de autosport. Ze was onder meer actief in de Formule Renault, Formule 3 en in de DTM.

Op een podium heeft Susie Wolff nooit gestaan tijdens haar racecarrière, maar toch is ze nog redelijk dicht bij de Formule 1 gekomen. Van 2012 tot en met 2015 was ze namelijk testrijder bij Williams. Daarmee is ze een van de weinige vrouwen die ooit in een F1-auto hebben gezeten.

De afgelopen jaren was Susie actief als teambaas voor het Formule E-team van Venturi Racing, maar nu heeft ze dus een nieuwe baan. De Britse krijgt de touwtjes in handen bij de F1 Academy. Aan haar dus de (zware?) taak om vrouwen naar de Formule 1 te helpen.