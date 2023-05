Nederlandse Emely de Heus wint F1 Academy race

Hebben we in kersvers F1 Academy winnares Emely de Heus de volgende Max Verstappen gevonden?

Na decennia van hopen dat Jos Verstappen of Gijs van Lennep weer eens een puntje pakte in de Formule 1, zijn we de laatste jaren ontiegelijk verwend als Nederlandse autosport fans. Eigenlijk is autosport opeens een beetje ons ding geworden. We winnen in de F1, we winnen in de IndyCar (soms), We hebben een heus raceteam dat kampioen wordt in de F2…Het kan allemaal niet op.

Barcelona

Nadat onze Beits regelmatig goede dingen deed in de W Series, hebben we nu ook Emely de Heus in de F1 Academy. Dit is de nieuwe opstapklasse voor vrouwen die de FIA heeft bedacht om eindelijk dat grote vrouwelijke F1 talent te vinden. En je zult het niet geloven: Emely heeft zojuist ook maar gewoon een race gewonnen, nadat ze eerder al de pole position pakte op het circuit van Barcelona.

Doorbraak

Voor Emely lijkt het een soort doorbraak te zijn, schijnbaar vanuit het niets. Voorheen heeft ze -laten we realistisch blijven- in ieder geval op papier niet heel veel bijzonders laten zien in de F4. En ook in de eerste weekenden van de F1 Academy, moest zij haar meerdere erkennen in zo’n beetje de hele rest van het veld. Maar nu is er dus opeens dit belachelijke succes. En dat op een baan die erom bekend staat ‘van alles wat te hebben’. Als je hard kan gaan op het Circuit de Catalunya, moet je eigenlijk hard kunnen gaan op de meeste permanente circuits.

Nu P8 in kampioenschap

De Heus stijgt door de klinkende zege van P14 naar P8 in het kampioenschap. Dit weekend staan er nog twee races op de planning, dus een verdere stijging behoort tot de mogelijkheden. Zeker nu Emely en haar MP Motorsport team de magische formule gevonden lijken te hebben. Wie weet waar dit eindigt. Wij kennen nog een Nederlander die ooit won in Barcelona en die sindsdien goed vooruit is gekomen.

Zandervoort

Als je wil weten hoe dit avontuur verder zal gaan, kan je Emely en haar tegenstrevers binnenkort ook live in actie zien in Zandvoort. Het weekend van 22-24 juni komt de F1 Academy namelijk in actie op het circuit in de duinen. Er wordt dan gereden in het voorprogramma van de dikke wagens uit het DTM. Kijk dan?