Fiat 500 2015 – heden occasion aankoopadvies

De aandachtspunten van de Fiat 500 van na de facelift in dit occasion aankoopadvies!

De Fiat 500 is natuurlijk hét icoon van de kleine auto. Dan hebben we het over het origineel van heel lang geleden. De kreukelzone dat ben jij versie zeg maar. Begin jaren nul en iets eerder kregen we al van Volkswagen de New Beetle en de nieuwe Mini. Toen in 2007 de nuova cinquecento op de markt kwam was het meteen een daverend succes.

Het concept was goed doordacht. Het origineel was een goedkoop simpele auto voor iedereen. De nieuwe 500 moest dat niet worden. Daar heeft het merk inmiddels al vele jaren de Panda voor. Dus het moest een kleine Fiat worden in een hippe jas met veel luxe en comfort.

In Nederland werden er in het eerste volledige verkoopjaar, 2008, meer dan 5.000 verkocht, naar een top van 8.000 in 2011. Daarna werd het wel minder, maar de auto is nog altijd populair.

In de zomer van 2015 werd er een facelift gepresenteerd. Nou ja facelift… Het betere schaafwerk. Qua uiterlijk dan. Onderhuids is er veel gebeurd. Fiat zelf zegt 40 procent te hebben aangepakt. Nieuwe motoren, de diesel weg en veel verbeteringen ten opzichte van de pre-facelift. Mocht ook wel na dik 7 jaar. We richten ons in dit occasionadvies vooral op de modellen van na de facelift.

Qua motoren was de tweecilinder Twinair motor de motor die past bij de kleine hippe rakker. Hij was er als 60, 80, 85 en 115 pk versie. Voor wie persé een viercilinder wilde was er de 1.2 met 69 pk. Onder de naam Abarth was er ook een 1.4 met 145, 165 en 180 pk. Op dit moment is er met een brandstofmotor alleen nog een driecilinder Mild Hybrid met 70 pk beschikbaar. Naast de huidige Fiat 500 is er nu ook een 500-e, maar dat is een andere auto. Er was voor Amerika ook een elektrische versie van de “gewone” 500, maar die kom je slechts sporadisch aan deze kant van de plas tegen.

We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Fiat 500 2015 – heden occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Fiat 500 2015 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

We beginnen aan de buitenkant. De facelift versie onderscheidt zich aan het stukje plaatwerk in het achterlicht. Zo dat was het wel. Nou ja beetje schaven aan de bumpers enzo. Maar waarom zou je een succesnummer teveel aanpakken. Hij is er als hatchback en als cabriolet.

Je kunt eindeloos shoppen in het occasionaanbod, want er is in de loop der jaren een hele kleurenwaaier aan kleuren aangeboden geweest. Met alle opties en verschillende uitvoeringen zijn er bijna geen twee 500’s hetzelfde.

Nou waar dan op te letten. Er wil nog wel eens een portiergreepje loslaten en ook een roestige uitlaat zien we meerdere keren voorbij komen. Ga je voor een Abarth, check dan of alle Abarth stickers en emblemen goed vast zitten, die kunnen nog wel eens los komen.

Check ook de wielen extra goed. Er zijn een heleboel glimmende lichtmetalen wielen beschikbaar geweest op de Fiat 500. Ook 16 en 17 inch sloffen. Erg gevoelig wel voor stoepranden en parkeerschades. Zeker bij een stadsauto dus opletten geblazen als je een Fiat 500 occasion uit gaat zoeken.

Het interieur ademt lekker retrostijl uit. Als je je weg weet te vinden in de legio uitvoeringen die er geweest zijn, van jubileums tot op dit moment Dolcevita, kun je jezelf aardig verwennen. De instapper Pop is maar heel basic. Niet eens airco, dus sla die maar over.

Heb je wel airco dan komt het nog wel eens voor dat de vloeistof uit het aircosysteem lekt op kabelverbindingen onder de motorkap, dit kan dan weer een scala aan elektronische storingen veroorzaken. Dure reparaties!

Onderstel

Aan het onderstel is is wel het één en ander versleuteld voor de gefacelifte versie. Was ook wel nodig, er rammelde van alles aan dat onderstel. Check het maar wel even want rammelende geluiden kunnen veroorzaakt worden door versleten stuurkogels, wiellagers, stabilisatorrubbers of draagarmrubbers. Vervanging is niet duur, maar laat je liever door de verkoper doen uiteraard.

De eerste jaren had de 500 ook echt een stug onderstel. Veel klachten met over drempels rijden en hobbels nemen. Maar we zouden het toch over de versie na de facelift hebben? Ja, die heeft dat dus allemaal niet. Geen mismatch met de stadsjungle. Ga voor één na 2010.

Achterwiellagers zijn slijtagegevoelig, is wel beter geworden na de facelift, maar beter even een paar stevige bochten nemen tijdens de proefrit met de Fiat 500 occasion om te checken of er niet teveel vreemde bijgeluiden zijn.

Aandrijflijn

De Fiat 500 rijdt vaak veel kilometers in stedelijk gebied. De koppeling heeft dan meer te lijden. Goed testen tijdens proefrit dus. Is het aangrijppunt niet te hoog? Slipt de koppeling? Goed uittesten!

Die handbak kan nog wel eens haken bij het snel overschakelen. Maar als die bak de hele tijd kraakt en piept is dat een goede reden om nog even verder te kijken.

Er is ook een automaat beschikbaar, de Dualogic. Een gerobotiseerde handbak die online veel als traag beschreven wordt. Persoonlijk ben ik geen fan van dit soort automaten, maar we zien het veel in die kleine autootjes. Als die automatische handbak onbehouden aanvoelt, twijfelt of wat dan ook, laat hem dan maar staan, want als de Dualogic niet goed is, dan kost repareren veel geld.

Die Duologic kan ook wel eens gewoon niet willen schakelen. Dus helemaal niet. Meestal is dit een elektronische storing. Contact drie keer achter elkaar aan en uit zetten kan dit vaak wel oplossen. Blijft het euvel dan moet je naar de garage. Alles wat er aan kapot kan is duur.

Elektronica

De sleutel wil nog wel eens niet herkend worden door de auto. Dan wil hij niet starten. Als de sleutel stuk is, dan wil de reservesleutel nog wel eens uitkomst bieden. Helpt dat ook niet dan kan de kabelboom boven de achterklep nog wel eens dwars liggen en dan wordt het al een stuk ingewikkelder. Zorg als je een Fiat 500 occasion koopt in ieder geval de dat de kaart met de pincode van de sleutel aanwezig is. Die is nodig om een nieuwe sleutel in te leren als de oude het begeven heeft.

Een contact dat niet wil aangaan kan ook een simpelere oorzaak hebben. Een vuil en slecht contact op de minpool van de accu wil ook nog wel eens problemen veroorzaken.

Check ook de elektrische ramen. Werken die naar behoren en gaan ze soepel omlaag en vooral ook weer omhoog. De auto heeft vrij grote en zware portieren voor het formaat auto en mensen willen ze nog wel eens dichtsmijten. Niet echt goed voor de motoren voor de ramen.

Wel goed om te noemen dat er verder niet superveel elektronische problemen online te vinden zijn. Ook het altijd kwetsbare navigatiesysteem lijkt zeker in de versie van na 2015 gewoon goed zijn werk te doen. Wil je Apple Carplay of Android Auto gebruiken? Zoek dan een Fiat 500 occasion van na 2017. Wel altijd even checken of het erop zit he? En of jouw telefoon wel praat met het systeem in de auto die je op het oog hebt.

Motoren

De tweecilinders zijn veel verkocht. De auto is niet groot, dus ze kunnen de job aan. We zien wel wat klachten over het brandstofgebruik, dat valt toch wat tegen. De 1.0 Mild Hybrid doet dat beter en lijkt ook wat beter opgewassen te zijn tegen zijn taak.

De turbo’s zijn slijtgevoelig. Check of je lekkages ziet bij de turbo en luister naar rare bijgeluiden tijdens de proefrit. Een turbo vervangen is een dure reparatie. Die laat je liever aan iemand anders.

Laat je de multi-air motor lange tijd stilstaan dan wil hij bij de start nog wel eens snel ronddraaien, maar niet aanslaan. Gewoon doorstarten tot de motor druk opbouwt en dan alsnog aanslaat. Mits het oliepeil goed is. De TwinAir of MultiAir motor gebruikt namelijk druk om de kleppen te openen en bij te weinig druk lukt dat niet. Te weinig olie zorgt ervoor dat dit niet werkt. Regelmatig olie peilen dus!

Als je dan toch voor de Abarth gaat en de 1.4 motor kiest, dan heb je de leukste motorisering. Maar deze viercilinder is een gevoelige motor. Kijk of je de onderhoudshistorie te weten kunt komen. Is het onderhoudsboekje netjes ingevuld of zijn er facturen van het onderhoud aanwezig. Bij correct onderhoud, de juiste intervallen en vooral de voorgeschreven olie is er niet veel aan de hand. Niet het geval? De oliekanaaltjes in de MultiAir unit voor de kleppenbediening kunnen dan verstopt raken met in het worst case scenario flinke motorschade. Maar kloppen alle onderhoudszaken? Dan heb je er een topper aan.

Ik hou wel van een lekker tweecilinder roffeltje, maar er zijn massa’s mensen die het als een brommobiel vinden klinken. Ga dus uitgebreid proefrijden of het geluid je kan bekoren. Eén advies als je toch de Twinair wil, sla de 60 pk versie zonder turbo maar over, want alleen het geluid van een tweecilinder bekoort niet genoeg om de traagheid te vergeten.

Benzine

964cc Twinair 60 pk (tot 2018)

875cc Twinair Turbo 80 pk (tot 2019)

875cc Twinair Turbo 85 pk (2019 – 2020)

875cc Twinair Turbo 115 pk (2016-2018)

999cc Mild-Hybrid 70 pk driecilinder (vanaf 2020)

1.2 69 pk viercilinder (tot 2021)

Abarth 1.4 T-Jet 595 145 pk viercilinder (tot 2022)

Abarth 1.4 T-Jet 595 165 pk viercilinder (tot 2022)

Abarth 1.4 T-Jet 595 180 pk viercilinder (tot 2022)

Aanbod Fiat 500 2015 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Fiat 500 2015 – heden is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn staan er zo’n 900 exemplaren van de Fiat 500 2015 – heden op Marktplaats.nl te vinden. Dat begint bij een Fiat 500 occasion met de 80 pk TwinAir motor uit 2015 voor de avonturier, want 2 ton op de teller voor 5.750 euro. De duurste op Marktplaats is wat eigenlijk een Abarth 500 is. Namelijk de 595 settantesimo anniversario editione uit 2019. 165 pk 1.4 motor en net 15 duizend kilometer op de teller. 26.950 euro. Voor het totale aanbod van de Fiat 500 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de 85 pk sterke Fiat 500 Twinair Turbo in Sport uitvoering. Deze mochten we lenen van Zeeuw Automotive in Zwijndrecht.