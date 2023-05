bizar: Ferrari F40 op jacht geparkeerd in Monaco

Maar natuurlijk, het kan niet gek genoeg. Parkeer een Ferrari F40 op een jacht!

Het Formule 1 weekend in Monaco is begonnen. Qua organisatie is dit het meest prestigieuze weekend van het seizoen. Want hoewel Yas Marina prima meedingt in de wereld van glitter & glamour is Monaco uiteraard onvergelijkbaar met alle andere raceweekenden. En de nieuwe rijken weten in de dwergstaat goed de aandacht te pakken.

Menig vermogende heeft inmiddels zijn of haar jacht geparkeerd in de haven van Monaco. Het is vandaag en morgen prachtig weer, maar de race op zondag dreigt nat te verlopen. Vanaf je dek met champagne in de hand genieten van de Grand Prix lijkt niet te gebeuren. Voor ons stervelingen die op de televisie kijken des te beter. Een natte GP kan nog interessante beelden opleveren.

Ferrari F40 op jacht

Maar hoe trek je de aandacht in Monaco? Een land waar miljonairs onderling niet van elkaar opkijken. Hoe langer je jacht, des te beter is de stelregel. Maar sommige verzinnen nog gekkere dingen om de aandacht te pakken. Altr.trade, een partij die handelt in luxe verzamelobjecten, heeft een slimme publiciteitsstunt te pakken. Ze hebben een Ferrari F40 laten takelen op een jacht.

De stunt is in samenwerking met het Italiaanse autobedrijf Car & Car. Kijk dus niet gek op als je deze F40 daadwerkelijk kunt kopen, mocht je er interesse in hebben.

Wanneer je dit weekend de Formule 1 in Monaco op TV volgt kan het dus zomaar zijn dat je iets roods ziet op één van de vele jachten in de haven. Dikke kans dat dit deze Ferrari F40 betreft. Waarom ook niet. De één parkeert zijn supercar in een appartement, de ander zijn F40 op een jacht. Zo gaan die dingen.