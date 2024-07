Mercedes-AMG lanceert een nieuwe tak: Affalterbach Racing

Naast AMG is er vanaf heden ook Affalterbach Racing.

We weten inmiddels niet beter of AMG is onderdeel van Mercedes, maar ze begonnen toch echt als een onafhankelijk bedrijf. Zij maakten niet alleen straatauto’s van Mercedes extra dik, maar bouwden ook raceauto’s. Dat doet AMG vandaag de dag nog steeds, maar op dat vlak gaat er het een en ander veranderen.

Mercedes-AMG heeft namelijk een nieuwe divisie in het leven geroepen, genaamd Affalterbach Racing GmbH. Zoals de naam al doet vermoeden gaan zij zich bezighouden met raceauto’s. Maar dit betekent niet dat het Formule 1-team straks wordt omgedoopt tot Affalterbach Racing.

Affalterbach Racing gaat zich namelijk alleen bezig houden met raceauto’s voor klanten. De GT-auto’s dus. Die werden in het verleden gewoon door AMG zelf ontwikkeld, maar daarvoor hebben ze nu een aparte divisie in het leven geroepen.

De eerste klus van Affalterbach Racing is het ontwikkelen van de nieuwe AMG GT3. Van de tweede generatie AMG GT is namelijk nog geen raceversie, maar die gaat er wel komen. De meest hardcore variant is tot nu toe de pas onthulde AMG GT 63 Pro.

Om het nog iets ingewikkelder te maken hebben we ook nog HWA, wat voortvloeide uit de racedivisie van het oude AMG. Zij zullen ook nauw betrokken zijn bij de klantenraceauto’s van Mercedes. HWA trok recent nog de aandacht met hun 190 EVO restomod. Daar had Mercedes zich verder niet mee bemoeit, maar het project kan wel rekenen op hun goedkeuring, zo staat er in het persbericht. Dat is dan weer een hele opluchting.