Briljante range, ruimte: VW ID.7 Tourer test

Er zijn heel veel elektrische crossovers, maar elektrische stations moet je nog met een lampje zoeken.

De Volkswagen ID.7 Tourer uit deze test zou dus hoge ogen kunnen gooien.

Net als bij de Passat, zou je kunnen verwachten dat het meerendeel van de kopers voor de station versie van de ID.7 zal gaan kiezen. Overigens wel weer guitig: het is de Passat Variant, maar ID.7 Tourer en de Arteon is een Shooting Brake. Laat de marketingboys (m/v) maar schuiven.

Weer een auto op het MEB-platform

Om hun elektrische auto’s te bouwen koos de Volkswagen Group voor een dedicated platform met de naam MEB (Modulaire Elektrische Baukaste). Op dit platform bouwt de Volkswagen Group van ID.3, tot de ID.Buzz met lange wielbasis. Daarnaast zijn er nog diverse Cupra’s, Skoda’s, Audi’s en twee Fords die gebruiken maken van het MEB platform.

Er zijn inmiddels vier accuformaten (45, 58, 77 en 86 kWh). Dit is een “elektrische Passat” en uiteraard krijgt deze kilometervreter de grootste twee accu’s aangemeten.

Voor de grotere auto’s is het MEB-platform achterwielaangedreven, maar er komen straks kleinere (en goedkopere) EV’s die op een afgeleid platform voorwielaandrijving krijgen. Voor meer tractie of performance kan ook op de vooras een 109 pk sterke motor worden gemonteerd: dat wordt dan een ID.7 GTX.

Groter dan de Passat en glibberiger dan de ID.4

Recent groeide de Passat 20cm, maar de grootste in het VW-gamma is deze ID.7 Tourer die nog eens 4cm langer is. De wielbasis van de ID.7 is een belachelijke 2,97m, de ID.7 dus ruim, echt ruim. Met vier volwassen zit je er prima in, hoewel de zitting van de achterbank wat laag is voor de langere mensen onder ons. De kofferbak is 605 liter groot, dat is overigens wel als de leuning nogal rechtop in de bagagestand staat. In de meer comfortabele stand kan er 60 liter minder mee en de bank kan uiteraard ook plat (dan mag er 1.714 liter mee).

Nog belangrijker is dat een elektrische stationwagon, pardon Tourer, een stuk lager en gestroomlijnder is dan al die elektrische crossovers. Om je een idee te geven: de reguliere ID.7 heeft een cW waarde van 0,23, de ID.7 Tourer doet 0,25 en de ID.4 0,28. Door het lagere profiel heeft de ID.7 ook een klein frontaal oppervlak van 2,45m2. Dat scheelt allemaal serieus in de luchtweerstand op hogere snelheid.

700 km range voor de ID.7!

De komst van de ID.7 Tourer was niet het enige nieuws wat VW voor ons in petto had. Wellicht net zo belangrijk is de komst van de grotere batterij: het aantal kilowatturen groeit van 77 naar 86. Daarmee gaat de ID.7 limousine over de magische grens en haalt in de WLTP-testcyclus 709 km. De iets minder glibberige ID.7 Tourer haalt nog altijd 690 km. Met beide ID.7’s kan je in de praktijk 500+ kilometers met een volle acculading halen.

Onze test van de ID.7 Tourer Pro S in de omgeving Stockholm liet de boordcomputer zeer inspirerende waardes zien. Daarbij meteen de kanttekening dat de Zweden nog langzamer mogen rijden dan in Nederland en zich ook keurig aan de snelheid houden. Een voorbeeld: in snelwegtunnels was de maximumsnelheid 70 km/u. Dat je daarmee extra reistijd moet incalculeren bleek uit de rit naar het vliegveld. Een snelheid van 60 km in een uur is geen indrukwekkend gemiddelde en file stond er niet.

Ook qua laden heeft Volkswagen weer stappen gezet: de maximumlaadsnelheid is opgerekt naar 200kW. De benchmark van de 10-80% moet in 26 minuten kunnen worden afgerond.

Hoe rijdt de ID.7 Pro S

De elektromotor is goed voor 286 pk en 545 Nm, maar er is ook een 340pk sterke ID.7 GTX. Beide versies zijn snel genoeg, zonder dat we van ons stoel vallen van verbazing. De ID.7 Tourer handelt sprint naar de 100 in 6.6s af, in de praktijk voelt de aandrijflijn dan ook potent genoeg. Naar goed Zweeds gebruik (Volvo doet het bij al hun auto’s) is de ID.7 op een wat laffe 180 km/u afgeregeld.

Klachten over het rijgedrag zijn er eigenlijk niet. De ID.7 is in de basis een achterwielaandrijver en stuurt best vermakelijk. De stumperhulpjes zijn altijd aan, maar zelfs dan kan je merken dat de mannen van chassis engineering er iets leuks van hebben proberen te maken. De Vehicle Dynamics Manager stuurt de adaptieve dempers (en andere systemen) dusdanig aan dat de ID.7 nog enigszins met het gaspedaal te sturen is.

Zijn er nog minpunten

Heel spannend zijn de looks niet, maar dat is wél volledig in lijn met zijn status als “elektrische Passat”. Ook de Passat heeft jaren prima verkocht, dus er zijn genoeg mensen die niet naar een exotische gestylde auto op zoek zijn.

De knoppen op het stuur zijn nog steeds van die touch-loeders. Soms doen ze wat je wil, soms niet. Heel veel meer valt er dan niet over het interieur te klagen. Alle updates van de hele ID-serie hebben hun weg gevonden naar de ID.7. Vooral de ergonomie en het grotere scherm (38,1cm) van het Discover Pro infotainment systeem maken de ID.7 een fijner plek om in te opereren. Op het scherm zijn veel meer vaste elementen zodat je je niet ongans hoeft te klikken.

Killer features

Die range van 700 km is uiteraard tamelijk briljant, hoewel de praktijk nog moet uitwijzen hoeveel er over blijft op hogere snelheden. Ook tamelijk briljant is de grote stuur uitslag, je kunt altijd nog verder insturen dan je denkt. Ondanks de lengte van bijna 5 en de wielbasis van bijna 3 meter is de draaicirkel slechts 10.9m.

Combineer een lange wielbasis met de adaptieve demping (DCC) en je hebt een winnaar qua comfort. De Volkswagen ID.7 Pro S Tourer wist tijdens de test de inzittenden te verwennen. Bij het afrijden van sommige drempels voel je het gewicht van 2.172kg, maar verder is het bijzonder aangenaam vertoeven in de ID.7.

Alternatieven

Als het ook een elektrische crossover mag zijn, is er volop keuze. Elektrische stations zijn nog steeds een stuk dunner gezaaid, de MG en Opel Astra zijn duidelijk kleiner, goedkoper en hebben veel minder range. Interessant genoeg heeft het Chinese NIO de ET5 Tourer, maar gezien de verkoopcijfers valt te betwijfelen of die lang in Europa zullen blijven. Niet zo fijn voor de restwaarde.

De concurrenten zijn de A6 Avant e-tron en de BMW i5 Touring. De i5 is zo’n 10 mille duurder, is iets kleiner, maar is wel meer premium. Rationeel gezien zou je de ID.7 moeten kiezen, maar zo werkt het ook weer niet helemaal. Wat dat betreft is dit écht een elektrische Passat.

Prijs en conclusie Volkswagen ID.7 Tourer

De ID.7 Pro S is er vanaf € 60.990, de ID.7 Pros S Tourer € 61.990. Het is wellicht veel geld, maar je krijgt veel auto, veel range en best veel goodies.

Het hart wil wellicht een meer spannende auto, maar rationeel gezien is de ID.7 Tourer Pro S echt een fantastisch apparaat. Als je van range en ruimte houdt, dan kan je bijna niet om de ID.7 heen.