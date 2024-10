Deze nieuwe Japanse coupé is ook voor ons!

Bij de Nürburgring wordt een nieuwe coupé klaargestoomt.

Een coupé van een non-premium autofabrikant: dat is helaas iets uit vervlogen tijden. Merken zien hier al lang geen brood meer in. Honda is echter eigenwijs. Ze bouwen als een van de weinige fabrikanten nog een hardcore hot hatch en nu brengen zo ook de coupé weer terug. Bravo Honda!

Met de nieuwe coupé maakt de naam Prelude een comeback, die met vijf generaties een rijke historie heeft. De nieuwe Prelude werd in 2023 als concept car getoond in Tokio. Eerder dit jaar kregen we te horen dat deze auto zowaar in productie gaat. Dat weten we nu zeker, want bij de ‘Ring is Honda de productieversie van de Prelude aan het klaarstomen.

Het gecamoufleerde prototype ziet er vrijwel exact hetzelfde uit als de concept car. Op de kleinere achterspoiler na kunnen we eigenlijk geen verschillen ontdekken. Nu is dat geen verrassing, want de concept car oogde al zeer productierijp.

De eerdergenoemde non-premium coupés uit het verleden hadden niet per se een spectaculaire aandrijflijn, en dat hoef je bij deze Prelude ook niet te verwachten. Cijfers zijn nog niet bekend, maar het wordt sowieso een hybride. Waarschijnlijk krijgt de Prelude de 184 pk sterke aandrijflijn uit de hybride Civic of de 204 pk sterke versie uit de Accord.

Het wordt dus geen sensationele auto, maar het voordeel is dat ‘ie op deze manier niet meteen een ton gaat kosten in Nederland. Want ja, hij komt ook gewoon onze kant op. Het is niet alleen een Amerikaanse en Japans feestje, zoals bijvoorbeeld de Nissan Z.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots