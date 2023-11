Nieuwe Honda Prelude: wees gewaarschuwd

Honda wil benadrukken dat je één ding niet moet verwachten van de nieuwe Prelude.

Het herintroduceren van een oude autonaam is in 2023 lang niet altijd goed nieuws. Veel automerken gebruiken namelijk een iconische naam van een (sport)auto om op een nogal generiek model, meestal een crossover, te plakken. Soms krijg je dan toch zo’n gevoel van, laat die naam dan lekker in het archief.

Honda Prelude

Des te leuker is het dat Honda met een échte opvolger voor de Prelude komt, inclusief die naam. Het is namelijk geen elektrische crossover, maar een echte coupé! En ook geen retro-nonsens om een elektrische aandrijflijn te promoten. Het wordt wel een hybride, maar je mag ook gewoon genieten van een verbrandingsmotor. Vooral goed nieuws dus! Honda benadrukt echter wel iets aan de nieuwe Prelude dat je even moet onthouden, gewoon om je verwachtingen te temperen als die veel te hoog zijn.

“Wordt geen supersportieve auto”

Tomoyuki Yamagami, de chief engineer van Honda, zegt dat er zeker een productieversie van de Honda Prelude komt, hopelijk al binnen een paar jaar. De verwachte cijfers passen bij die van rivalen als de Toyota GR86/Subaru BRZ en Mazda MX-5. Verwacht zo rond de 200 pk en een sprinttijd naar 100 in zo’n zeven seconden.

Een echt sportieve auto wordt het echter niet, tenminste, als het aan Yamagami ligt. Hij zegt eerlijk dat de Honda Prelude niet het meest sportieve, lichtvoetige sportwagentje van de markt wordt. Niet het soort auto dat je over een circuit zou jagen. Op zich, eerlijk duurt het langst. Het wordt dus gewoon een soort Civic Coupé. Met terugwerkende kracht is de Prelude dat eigenlijk altijd geweest.

Perfecte naam

Niet alleen is de naam Honda Prelude een leuke teruggrijp naar het verleden, ook past de naam perfect bij de Prelude als voorproefje voor de toekomst. Yamagami zegt namelijk dat de Prelude als inspiratie gaat gebruikt worden voor toekomstige (semi-)elektrische modellen van Honda. Een prelude voor de toekomst, dus. Wat is het ook perfect.

Wat ons betreft: laat maar komen die Honda Prelude. Leuke styling, een rasechte coupé en het correct herintroduceren van een naam. Perfect, toch?