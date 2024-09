Dit is waarom je de nieuwe Honda Prelude wil hebben

Twijfel je nog over de nieuwe Honda Prelude? Honda laat een fijne editie van de auto niet links liggen.

Steeds vaker brengen autofabrikanten hun oude modellen terug, maar ook niet helemaal. Het gebruiken van de naam op een heel ander model, bijvoorbeeld. Heel af en toe komt een fabrikant met een auto die leuk was, uit productie ging en nu een, zoals @jaapiyo dat altijd zegt, LL Cool Jesque comeback maakt.

Honda Prelude

Honda neemt bijvoorbeeld de terugkeer van de Prelude heel serieus. Dat wordt geen elektrische crossover, maar een rasechte tweedeurs coupé en niet eens volledig elektrisch! Wel hybride. Dus het voelt wel een klein beetje alsof Honda het leuke van de Prelude probeert te omvatten, maar het wordt genekt door regelgevingen. Het zou gaan om een hybride aandrijflijn, het doet wat denken aan de nieuwe Civic op papier.

Leuke versie

Via het vaak goed geïnformeerde BestCarWeb uit Japan wordt duidelijk dat de Honda Prelude ook een leuke versie krijgt. Geen übersportieve topversie, maar juist een versie die leuk zou zijn voor een kleine coupé. Honda wil namelijk ook een Prelude met handbak uitbrengen! Een HEV met handbak is niet een populair recept, omdat de e-motor uiteraard niet via een transmissie zijn kracht levert. Honda wil volgens BestCar kijken of de twee te combineren zijn. Het zou dan gaan om de handbak van de Civic RS.

CR-Z

Het klinkt leuk, maar er is ook een nadeel. De laatste keer dat Honda kwam met een leuke coupé met historische styling én naam, maar hybride aandrijving, werd het de CR-Z. En dat was een leuk idee, maar het flopte volledig. Het nadeel van gebruikelijke aandrijving als in de Civic is dat een sportief georiënteerde auto niet moet rijden als een Civic. Dan kan je net zo goed een Civic kopen.

Een voorzichtige dosis sceptisch zijn en een gelijke dosis hoop voor de nieuwe Honda Prelude.