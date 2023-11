Honda: mogen wij deze nieuwe Prelude?

Wij willen deze nieuwe Honda Prelude zo graag! Kiek dan!

Japanse automerken hebben het een beetje lastig de laatste tijd. Europa is een relatief kleine markt voor ze en overstappen op elektrische aandrijving is nog niet aan hen besteed.

Mede hierdoor zijn ze onbetaalbaar. Even ter referentie, de onlangs onthulde zesde generatie Subaru Forester zal in de VS de helft kosten in vergelijking met wat de auto in Nederland kost. Juist, een relatief modale Japanse crossover is al 22 mille aan BPM tegenwoordig. En dan willen ze ook nog rekeningrijden gaan invoeren zodat je zult betalen voor je auto!

Nieuwe Prelude

Honda zit ook een beetje in dat schuitje. De auto’s zijn niet helemaal gebouwd met onze BPM-structuur in het achterhoofd, dus zijn ze relatief prijzig. Maar met de hybride-modellen valt dat enigszins mee, gelukkig en deze Prelude ís eden hybride!

Zie je waar we naartoe gaan? De auto is al onthuld, maar we kunnen ‘m nu in het echt zien. Collega @RubenPriest is namelijk op de LA Autoshow 2023 aanwezig om jullie te voorzien van het heetste autonieuws.

Het mooiste aan de nieuwe Prelude is dat het geen typische concept car is. Soms heb je van die modellen die er op zicht tof uitzien, maar waarvan je gewoon weet dat ze never-nooit-niet in productie zullen gaan. Deze Prelude ziet er gewoon productierijp uit.

GEEN CROSSOVER!!!!

En dat is goed nieuws, want daarmee is het een van de weinige legendarische badges die terugkomt als crossover. Denk aan de Ford Puma en Mitsubishi Eclipse, dat waren vroeger puike coupeetjes en zijn nu rijdende vormloze zetpillen. Die verkopen overigens VEEL beter dan hun voorgangers, dus het is een logische keuze van de fabrikanten.

Daarom kudos dat Honda dit doet. Ze hadden ook een CR-V kunnen maken met grotere wielen en een aflopende daklijn en daarop ‘Prelude’ kunnen schrijven. Over de techniek is verder weinig bekend, behalve dan dat ‘ie deels elektrisch is.

Wel weten we dat het niet de scherpste sportwagen gaat worden. Honda heeft al bevestigd dat ze meer inzetten op comfort, dus je bent gewaarschuwd. Wij vinden het allemaal prima. Nu maar hopen dat Honda Nederland ‘m ook gaat leveren.