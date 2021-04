Deze Lotus Elise occasion heeft een doorsnee topmotor - Autoblog.nl

Een normale motor kan bijzonder worden, het ligt soms slechts aan de verpakking. Deze Lotus Elise occasion is daar een goed voorbeeld van.

De ‘snelste auto’s ter wereld’ hebben vaak enorme bergen pk’s, extreme technische specificaties en een hoge prijskaart. Als lekker rijgedrag en simpele techniek echter meer je ding is, kun je met veel minder genoegen nemen.

Lotus

Een merk wat dat goed heeft begrepen is Lotus. Het merk is nog steeds veelal trouw aan de slogan die de merkoprichter bekend maakte: simplify, then add lightness. De Lotus Elise is een gerenommeerde sportwagen die ook in de moderne tijd deze slogan erg letterlijk neemt.

Simpele motor

Het bijzondere van de Elise is namelijk dat vooral het lichte gewicht en de layout het verschil moeten maken. De motor was bij het introduceren van de nieuwe Elise in 2004 ‘gewoon’ een 1.8 liter grote unit geleend van Toyota, die initieel zo’n 190 pk leverde. Geen harde cijfers qua pk maar het doet geen afbreuk aan de Elise als sportwagen. Een simpele motor is dus alles wat je nodig hebt.

VTEC

Er staat nu een Lotus Elise als occasion in ons land die het even net ietsje anders doet. En dan hebben we het niet perse over het mooie rode kleurtje, wat trouwens er ook mag zijn. Nee, deze Lotus Elise heeft niet de motor die je verwacht. Het is wél een 1.8 en van Japanse komaf, maar niet de originele unit. Nee, deze motor komt bij Honda vandaan. Inclusief VTEC!

Vermogen?

Volgens de verkoper is dit een aanwinst voor de Lotus Elise occasion, vanwege zijn betrouwbaarheid, soepele loop en hoog vermogen. Dat hoge vermogen moet even uitgezocht worden. De advertentie zegt namelijk dat de Elise 122 pk levert, wat een stuk minder zou zijn dan het origineel. Dat zou dus een voordeel zijn van VTEC, dat je ondanks dit lage vermogen toch een lekkere motor hebt die zijn kracht kwijt kan op hoge toeren. Welke auto de motor heeft gedoneerd is niet duidelijk trouwens. We weten alleen dat het een 1.8 i-VTEC is met om en nabij 120 pk. De echte kenner mag zich melden: ondergetekende kwam zo ver als ‘een Civic’.

Als je het niet zou weten, zou je niet merken dat deze Lotus Elise occasion een complete harttransplantatie is ondergaan. De enige juiste motorswap voor deze auto? Het lijkt namelijk deze auto allemaal op het hart geschreven te zijn. Deze rood-met-zwarte Elise met roodlederen stoelen heeft 89.059 km gelopen en staat voor 29.950 euro op Marktplaats. Koop dan!!1!

Met dank aan Daan voor de tip!