Nieuw speeltje voor 74-jarige Sylvester Stallone - Autoblog.nl

De beste man mag dan op leeftijd zijn, dat betekent niet dat Sylvester Stallone stopt met shoppen voor een nieuwe auto.

Ik hoor het je denken. Is Sylvester Stallone alweer 74 jaar? Jep, de tijd staat niet stil. Ook niet voor Rocky. De auto’s van de Amerikaanse acteur hebben altijd wel een musclecar thema gehad. Het past ook perfect bij de reputatie van de inmiddels bejaarde spierbundel. Ook de nieuwe auto van Sylvester Stallone heeft een good ol’ V8.

De nieuwe auto van Sylvester Stallone

Een hagelnieuwe Corvette C8 is de nieuwste aanwinst van de acteur. De kleur Rapid Blue is niet bepaald onopvallend te noemen. Het was sowieso bijzonder nieuws voor de dealer om een order voor een auto te ontvangen van niemand dan Sylvester Stallone. De eigenaar en zijn vrouw leverde de Corvette hoogstpersoonlijk af aan het adres van Rambo in Florida. De aankoop werd gedaan bij Chevrolet Buick GMC Cadillac. Een dealer in Murfreesboro, Tennessee.

Het interieur is een combinatie van blauw en zwart leder, wat goed overeenkom met het exterieur van de auto. De verkoper zal deze deal nog lang bijblijven. Het komt niet elke dag voor dat je een nieuwe auto aflevert aan een levende legende als meneer Stallone.

Fotocredit: Chevrolet Buick GMC Cadillac of Murfreesboro via Facebook