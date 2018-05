Deze nieuwe patta’s van MOMO wil je hebbOn

Die klassieke 911 ook trouwens, maar dat is een ander verhaal.

Als fervent Need For Speed: Undeground 2-speler en/of Fast & Furious-fanaat heb je vast weleens gehoord van MOMO. Waarschijnlijk had je de sticker decal van de merknaam zelfs op je 350Z zitten. Het Italiaanse bedrijf is al decennia een bekende naam in de auto en racewereld. Op een gegeven moment is zoiets simpelweg een gegeven en denkt niemand er meer aan hoe het ooit zo gekomen is. Als wijlen Gianpiero Moretti terugdacht aan vroeger om weer te weten te komen hoe het allemaal begon voor zijn bedrijf, dan zullen zijn gedachten vermoedelijk afgedwaald zijn naar één speciaal stuurwiel. Moretti was als gentleman driver geen vreemde van de circuits. De twee MO’s in MOMO staan dan ook voor Morreti respectievelijk Monza.

In 1964 kwam het bedrijf op de proppen met haar eerste product: een sportstuurwiel. Dit had een wat dikkere grip dan de meeste stuurhoepels uit die tijd en werd al snel populair bij een aantal vooraanstaande coureurs. Onder andere wijlen John Surtees, die dat jaar F1-wereldkampioen zou worden voor Ferrari, dwong bij zijn team af dat er een MOMO-stuur in zijn auto geplaatst moest worden. De rest is geschiedenis. Velgen, helmen, zonnebrillen, sleutelhangers, MOMO maakt(e) het allemaal.

Enfin, omdat retrodesign een comeback heeft gemaakt, heeft MOMO er nu een setje wielen uitgegooid dat doet denken aan de dagen dat Moretti zelf nog prototypes over circuits heen joeg, met name in ‘Murica.

De Heritage 6 is een gegoten aluminium wiel dat volgens MOMO net zo sterk is als een gesmeed wiel. Naar verluidt zijn ze vijftien procent lichter dan een ‘traditioneel aluminium wiel’, wat dat dan ook moge zijn. Het design met zes puntige spaken is simpel en klassiek, maar de wielen accomoderen wel moderne remmen. Je kan ze krijgen met een diameter van 17 of 18 inch en een breedte van 8 tot 12 inch. Lekker brede sloffen zijn dus een optie. Geheel volgens de moderne manieren zijn er verschillende kleuren beschikbaar. De meesten daarvan zijn verschillende tinten grijs, maar goud en MOMO Red zijn ook een optie. Koop jij een setje voor je 911 G-model (rijtest), of ga je toch liever voor een set HRE Vintage Wheels?