Iedereen wil opeens een Duitse cabrio hebben

Oben ohne, zo noemen ze dat in die Heimat.

Het is misschien wel een van de meest intuïtieve auto-aankooptips ooit: als je graag een cabrio wil scoren voor weinig, tik er dan een op de kop in de herfst wanneer niemand er een wil. Gebruik je brein, het is geen rocket science! Toch kunnen we het met zijn allen niet laten. De eerste (vooruit, tweede) zonnestralen van het jaar vallen dezer dagen op onze hersenpannen, afritsbroeken komen her en der tevoorschijn, vitamine D spuit door de aderen en koeien beklimmen elkaar in de wei. Het hart komt meteen tot een automatische conclusie: ik mot een cabrio hebben.

Autotrack zegt dat het vanaf eind december een stijging ziet in het aantal zoekopdrachten naar cabrio’s. In april steeg dit aantal echter met liefst dertig procent ten opzichte van de maand maart. Best opvallend, daar cabrio’s tegenwoordig meer dan ooit geschikt zijn om er het hele jaar mee te rijden. De populairste merken onder zoekers zullen je niet verbazen: de aantrekkingskracht van de Duitse premiummerken kent in Nederland geen grenzen. Alleen Peugeot weet zich met elf procent van de zoekopdrachten als derde tussen de Germanen in de top-5 te nestelen. Het lijstje wordt aangevoerd door Audi (16%) en BMW (14%) en bestaat verder uit Volkswagen (10%) en Mercedes (10%). De Fransen hebben de laatste jaren natuurlijk verschillende CC-modellen aangeboden die je regelmatig ziet in het straatbeeld. Bekend maakt bemind.

Dat de zoekopdrachten niet alleen dromers betreffen die terwijl ze hun loterij lotjes kussen naar Ferrari 458 Speciale Aperta’s zoeken, blijkt wel uit het feit dat de populairste cabrio’s vierzitters zijn van minder dan tien mille. Mocht je toevallig een van de zoekers zijn: collega @willeme heeft recentelijk nog een selectie van auto’s gemaakt waar je voor dat bedrag eventueel naar kan kijken. Check voordat je de knoop doorhakt ook nog even deze video met tips over de aankoop van de perfecte open okkazie!