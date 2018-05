Dit is de Bentley Bentayga van Ali B

Zou hij ook zo'n vliegende B voorop de neus plaatsen?

De Nederlandse rapgame draait op volle toeren en de mannen die hun handen gang signs in de trog hebben spinnen daar flink wat garen bij. Onlangs schotelden we je nog de nieuwe auto van Lil’ Kleine voor, die zijn oude Range Rover Sport aan de kant heeft geschoven voor een Mercedes G63 AMG.

Nou heeft Lil’ veel fans, maar naam en faam bereik je niet zonder ook een paar haters te verzamelen. Één daarvan is nota bene een van Jorik’s voorgangers, te weten Ali B.. Jawel, het jurylid van een van die talentenshows is dan wel fan van Bea, maar zijn jongere ambtgenoot geeft hij liever geen flinke pakkerd op de wang. In een van zijn liedjes haalde de zelfbenoemde knuffelmarokkaan zomaar keihard uit naar een nietsvermoedende Kleine. Ewaaaa sahbi!

Ik heb schijt aan rappers onder de 30 jaar, die stoer doen met een outfit van 30K. Als ik kijk naar mijn cijfers in een slecht kwartaal, is dat nog steeds meer dan jouw omzet in een jaar.

Tsja, een beetje beef op zijn tijd heeft een rapper nog nooit veel kwaad gedaan, vraag dat maar aan Biggie en Pac. Of, oh nee, wacht. Enfin, je kan wel grote woorden spreken, maar dan moet je het ook waarmaken, vooral op de gritty streets van de Nederlandse rapscene #vierkeerduurder. Zodoende heeft Ali B naar verluidt een heuse Bentley Bentayga (rijtest) gekocht. Een flinke upgrade ten opzichte van de gesponsorde Opels waar hij zich tot op heden in vervoerde. Op Instagram postte de woordenwaterval dit:

Ghan shoufik simana li mazja inshaAllah #bentayga A post shared by Ali B (@alibspec) on May 3, 2018 at 2:05am PDT

Ondanks dat ik zelf diep in de straatcultuur zit (we houden het echt), heb ik geen idee wat de bijgevoegde tekst betekent. Google Translate komt niet verder dan ‘Jahan Shoufik Seaman Lee Blended door God’. Misschien heeft het iets te maken met een oud keeper van Arsenal en Blendle? —EDIT: het betekent ‘Ik zie jou volgende week, als god het wil.’—

Op de foto’s zien we een zwarte US-spec Bentayga die bij vdm cars vandaan zou komen, een bedrijf dat in het Oosten (spreek uit: oooooost’n) van het land en in Duitsland actief is. Handig in deze tijden van importwoede. Net als de G63 van Lil’ Kleine is de Bentayga dus niet helemaal nieuw. Maar goed, daaruit blijkt alleen maar dat de twee rappers in ieder geval wel verstandig met hun monnie omgaan. Soort van…