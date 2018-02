Deze nieuwe sportauto is geïnspireerd door de LaFerrari

En misschien een tikkeltje Grand Theft Auto?

Je zou het op eerste gezicht misschien niet zeggen, maar deze goed gestylde sportauto is afkomstig uit India. Het Europese voorkomen is bewust gekozen door DC Design. De auto is namelijk geïnspireerd door auto’s als de Pagani Zonda en de Ferrari LaFerrari.

Wat je ziet is de spirituele opvolger van de DC Avanti. Vanaf dit weekend gaat de Auto Expo van start in India en op deze beurs zal de auto officieel aan het publiek worden gepresenteerd. Onder de kap geen viercilinder zoals het voorgaande model, maar een natuurlijk ademende 3.8 liter V6 met een gezonde 320 pk. De motor is gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde automaat met zes versnellingen. In de basis staat de TCA, zoals de auto heet, op het platform van de DC Avanti. TCA staat overigens voor Titanium, Carbon en Aluminum.

Volgens de maker sprint de TCA in 4,5 seconden naar de honderd. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 200 km/u. We hoeven niet bang te zijn voor het zoveelste luchtkasteel. DC heeft namelijk naar eigen zeggen al 60 orders staan voor de sportauto. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 299 exemplaren van de TCA worden gemaakt. De eerste leveringen moeten in oktober plaatsvinden.