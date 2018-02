Hier, een Ford Mustang Fastback volgens LEGO

Cool speelgoed.

Om een kind autoliefde met de paplepel in te gieten zijn er een aantal belangrijke dingen nodig. Niet alleen een actieve papa (of mama) die met het kind Autoblog-filmpjes kijkt, maar ook correct speelgoed. En dat speelgoed moet met de juiste naam worden uitgesproken. Niet ‘auto’. Nee, details willen we horen!

Voor die papa’s en mama’s heeft LEGO weer iets nieuws. De iconische Ford Mustang Fastback uit 1968 is aan de line-up van LEGO Speed Champions toegevoegd. Het leuke van deze autoserie is dat de voertuigen redelijk eenvoudig in elkaar zijn te zetten. Zo is deze vorm van LEGO ook toegankelijk voor het kleinere kroost. De LEGO Ford Mustang Fastback bestaat uit 184 LEGO-blokjes.

Hier alvast een geheugensteuntje. De body bestaat uit groene blokjes, het dak uit zwarte blokjes en de wielen zijn goudkleurig. Het pakket komt met een LEGO-coureur en een Ford-bord voor op de dragstrip. De LEGO Ford Mustang Fastback is voor kinderen vanaf zeven jaar en kost 14,99 euro. Diverse webshops verwachten de LEGO-auto vanaf 23 februari te kunnen leveren.