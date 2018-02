Nyck de Vries’ F2 bolide onthuld, met halo

Hallo halo!

Vandaag onthulde Prema de F2 wagen waarin Sean Gelael en Nyck de Vries voor het kampioenschap zullen strijden. De Formule 2 gebruikt vanaf komend seizoen compleet nieuwe auto’s. Met de nieuwe auto’s proberen ze de juiste plek te behouden tussen de Formule 1 en 3. De rood-witte bolide heeft, zoals elke auto in de Formule 2, komend jaar een halo om de coureurs te beschermen. Op esthetisch gebied vind ik de halo twijfelachtig. Maar als hiermee dodelijke ongelukken in de autosport verleden tijd worden, kan je er eigenlijk niet over klagen.

Nyck de Vries wist vorig jaar al enkele Formule 2 races te winnen. En was zélfs onze eigen Wouter te snel af. Mocht hij kampioen worden in deze auto, dan zien we binnenkort wellicht een tweede Nederlander in de Formule 1.