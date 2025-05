Fiat Grande Panda benzine-instapper met handbak komt eraan!

Zonder hybride gepeupel!

Liefhebbers met de kleinere portemonnee kunnen hun hart ophalen tegenwoordig. Features waarmee je punten scoort in de fanclubs komen bij steeds meer auto’s voor bij de instapper. Denk maar aan steelies onder de elektrische Fiat Grande Panda RED op de afbeeldingen in dit artikel, of op de Renault 5. Andere factoren waar liefhebbers dol op zijn, zijn de handgeschakelde transmissie en benzinemotor zonder elektrohulp.

Al deze liefhebbersfeatures vind je straks in de nieuwe instapper van de Fiat Grande Panda. Olivier François, de CEO van Fiat, belooft namelijk dat de nieuwe basisuitvoering een handbak heeft en ”niet gekoppeld is aan een hybride motor”. Ergens aan het einde van dit jaar moet de nieuwe goedkoopste uitvoering van de grote Panda op de prijslijst verschijnen.

Motor van de nieuwe instapper

Als we eerlijk zijn, is het erg logisch dat we nog een Grande Panda-uitvoering te goed hebben van Fiat. De auto is gebouwd op het Smart Car-platform, net als de Citroën C3. Het zustermodel van Citroën heeft een benzine-instapper met zestraps handbak.

Het is aannemelijk dat dezelfde 1.2 PureTech motor in de Fiat komt te liggen. De verbrandingsmotor heeft een vermogen van 100 pk en een koppel van 205 Nm bij 1.750 tpm. In de C3 zorgt ie voor een topsnelheid van 160 km/u en een 0-100-tijd van 11,6 seconden.

Wat gaat de goedkoopste Grande Panda kosten?

Dat zal voor geïnteresseerden een van de belangrijkste vragen zijn. Aan de hand van de C3 met benzinemotor kunnen we zien dat de fiscus € 6.888 aan bpm wil hebben. Toch is de C3 bijna € 1.500 goedkoper dan elektrische ë-C3. Reken je zo’n zelfde verschil door bij de Grande Panda, dan gaat de nieuwe instapper zo’n € 24.500 kosten. De hybride en elektrische Grande Panda kosten namelijk allebei minimaal € 25.990.

Zou jij voor de nieuwe instapper gaan of wacht je tot er een productie-4×4 komt?

Via Motor1