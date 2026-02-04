Tweedehands EV’s gaan ineens door het dak in Nederland!

De tweedehandsstekkerauto heeft er zin in!

Na een bizar recordjaar in 2025 is de Nederlandse occasionmarkt in januari weer even met alle wielen op de grond gezet. Minder transacties, minder peut, minder diesel… Paniek? Nee joh! Terwijl de occasionmarkt voor brandstofauto’s aan het afkoelen is, lijkt het zonnetje te schijnen bij de verkopers van gebruikte elektrische auto’s. En dat levert een interessant en spannend occasionbeeld op.

Minder auto’s, maar geen drama

Laten we bij het begin beginnen. In januari 2026 wisselden welgeteld 178.422 gebruikte auto’s van eigenaar. Vergeleken met een jaar geleden is dat 4,7 procent minder. Ik denk dat we dit negatieve cijfer moeten zien als een correctie na een lijp jaar, in plaats van een instorting.

Autobedrijven zijn qua verkopende partij nog steeds de baas met bijna 65 procent van het marktaandeel, dus het is duidelijk dat de meeste mensen nog steeds een occasion kopen via een garage of dealer. De overige 35 procent blijft voor de particuliere verkoop.

Als we even gluren naar de brandstofsoorten, dan zie we waar de (schokkende) pijn zit. Benzine en diesel leveren in, terwijl hybride en elektrisch juist lekker groeien. Vooral diesel lijkt langzaam maar zeker richting het museum te worden gereden.

EV-occasions als warme broodjes

De verkoop van gebruikte EV’s schoot omhoog met 43,7 procent! In totaal kregen 11.652 elektrische occasions een nieuw baasje, goed voor 6,5 procent marktaandeel. Even ter vergelijking: een jaar geleden was dat nog 4,3 procent. Oké, er worden nog steeds veel meer benzine- en hybride occasions verkocht, maar een jaar-op-jaarstijging van bijna de helft is toch imposant.

Meest verkochte EV-occasionmodellen in januari 2026

Tesla Model 3: 753 verkopen (6,5 procent marktaandeel)

Volkswagen ID.3: 699 verkopen (6 procent marktaandeel)

Kia Niro: 467 verkopen (4 procent marktaandeel)

Tesla Model Y: 420 verkopen (3,6 procent marktaandeel)

Škoda Elroq: 415 verkopen (3,6 procent marktaandeel)

Extra leuk detail: er werden meer dan honderd keer zoveel gebruikte Tesla Model 3’s verkocht als nieuwe. Zeven nieuw, 753 tweedehands. Dat kan je bijna geen toeval meer noemen toch?

Import en export bevestigen het beeld

Als we naar de import- en exportcijfers kijken zien we dat ook deze voorzichtig in dezelfde richting waaien. In januari werden 3.483 gebruikte EV’s geëxporteerd, 4,1 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd kwamen er juist meer onze kant op, met 1.006 geïmporteerde EV’s (+7 procent).

Eén maand is natuurlijk geen trend en al helemaal geen glazen bol, maar het lijkt erop dat elektrische occasions steeds minder snel richting het buitenland verdwijnen en hier gewoon mogen blijven.

De verkoopcijfers op een rij

Om jullie een beetje overzicht te geven, even alles op een rijtje:

Brandstofsoorten (occasions januari 2026)

Hybride occasions: 32.299 (+17,5 procent, vorig jaar 27.500)

Benzine occasions: 124.823 (-10,3 procent, vorig jaar 139.178)

Elektrische occasions: 11.652 (+43,7 procent, vorig jaar 8.108)

Diesel occasions: 7.961 (-23,0 procent, vorig jaar 10.337)

Meest verkochte occasionmerken in januari 2026

Volkswagen: 22.872 verkopen (12,8 procent marktaandeel)

Peugeot: 12.477 verkopen (7 procent marktaandeel)

Opel: 11.162 verkopen (6,3 procent marktaandeel)

Toyota: 10.998 verkopen (6,2 procent marktaandeel)

Ford: 10.875 verkopen (6,1 procent marktaandeel)

Meest verkochte occasionmodellen in januari 2026

Volkswagen Polo: 5.996 verkopen (3,4 procent marktaandeel)

Volkswagen Golf: 5.574 verkopen (3,1 procent marktaandeel)

Opel Corsa: 3.906 verkopen (2,2 procent marktaandeel)

Toyota Aygo: 3.024 verkopen (1,7 procent marktaandeel)

Ford Fiesta: 2.940 verkopen (1,6 procent marktaandeel)

De stand van zaken

Tot slot nog even de complete verdeling van de occasionmarkt.

Verhouding brandstofsoort (januari 2026)

Benzine: 124.823 verkopen (70 procent marktaandeel)

Hybride: 32.299 verkopen (18,1 procent marktaandeel)

Full EV: 11.652 verkopen (6,5 procent marktaandeel)

Diesel: 7.961 verkopen (4,5 procent marktaandeel)

LPG: 1.473 verkopen (0,8 procent marktaandeel)

De occasionmarkt lijkt dus in januari een beetje af te koelen na superjaar 2025, maar elektrisch tweedehands zit duidelijk in de lift omhoog. Sorry petrolheads. Leuker kunnen wij het ook niet maken.

Bron: BOVAG