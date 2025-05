Fiat doet het enige juiste met de nieuwe Grande Panda

De Fiat Grande Panda 4×4 Concept grijpt terug op het origineel uit 1983.

Laten we eerlijk zijn. De nieuwe Grande Panda is een bonk nostalgie op wielen. Het retro-concept wat ze met de 500 deden in 2007, is nu doorgetrokken naar de Panda. De Italianen gaan nog een stapje verder met de Fiat Grande Panda 4×4 Concept.

Fiat Grande Panda 4×4 Concept

Dit model is namelijk een knipoog naar de Panda 4×4 uit de jaren 80. Heerlijk toch, lekker borduren op nostalgie. Daar krijgen boomers het warm van hoor. Enkele kenmerken zijn de donkerrode carrosseriekleur, stalen wielen die vies mogen worden, extra lampen op het imperiaal en een reservewiel. Voor het geval dat.

De originele Panda 4×4 was net zo geschikt voor het stadsverkeer als voor avonturen in de bergen. Je ziet ze nog steeds regelmatig rijden in Italië. Niet kapot te krijgen die dingen.

Het enige nadeel aan deze moderne interpretatie? Het woordje concept. Want dat is al een weggever dat de Fiat Grande Panda 4×4 Concept niet zo in de showroom komt te staan. Er is ook geen enkele indicatie dat het Italiaanse automerk deze auto in productie gaat nemen.

Nu zijn de aanpassingen ook weer niet baanbrekend. Dat wil zeggen, met een gewone Grande Panda kun je middels een paar mods de 4×4 Concept eenvoudig nabootsen. En dat gaan mensen gewoon doen natuurlijk. Wat dat betreft geeft Fiat een voorzetje met deze concept.

Maar heel eerlijk. Schroef er een kenteken op, gooi ‘m in de prijslijst, en laat ‘m komen. Want het origineel werd immers ook gewoon verkocht door Fiat in de jaren 80. Mouwen opstropen en neem de gedurfde move om dit concept daadwerkelijk te verkopen, Fiat. In een wereld vol anonieme crossovers en eenheidsworst is dit best een geinig ding, toch?