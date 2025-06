Officieel: Fiat werkt aan nieuwe baby-Panda!

Na de Grande Panda is het tijd voor de ‘Piccolo Panda’.

Fiat gedraagt zich af en toe als een VMBO-student die moet leren voor een geschiedenisexamen: zolang mogelijk uitstellen. Fiat heeft eenzelfde uitstelgedrag, maar dan bij nieuwe generaties van de bekende modellen. Kijk maar naar de 500 of een andere Fiat-icoon. Zo gaat het Fabbrica Italiana Automobili Torino ook om met de Panda. De eerste generatie hield het 23 jaar vol, de tweede generatie tien jaar en het huidige model is al dertien jaar oud.

Het einde van de recentste Pandina zit eraan te komen. Natuurlijk is er al de Grande Panda die de reeks voortzet, maar dat is geen échte Panda. Daar komt snel verandering in. Fiat-CEO Olivier François deelt de toekomstplannen van de Fiat Panda aan de Britse krant The Independent.

François bevestigt dat de hedendaagse Panda het pad volgt dat de benzine-500 heeft bewandeld. Dat wil zeggen: deze generatie blijft zolang als de wetgeving het toestaat. Vlak daarna zal er een compleet nieuwe kleine Panda worden gelanceerd. ”We kunnen niet zonder een Pandina, zeker niet in Italië. Natuurlijk wil ik de kleine Panda vervangen en er komt ook een vervanger”, vertelt de Fiat-baas.

Nieuw platform

François vervolgt zijn verhaal met een belangrijk onderdeel van de volgende Panda: het platform waarop hij komt te staan. ”Ik moet het doen met een ander platform, wat waarschijnlijk een evolutie van het Fiat 500-platform zal worden”, zegt de leidinggevende. De nieuwe hybride versie van de 500 wordt dit jaar nog verwacht. De Fiat-baas zegt dan ook dat er een EV- en hybride versie van de volgende Panda komt.

Dikke kans dat de nieuwe Panda al eind 2026, begin 2027 op de markt verschijnt. De Panda-familie moet rond die tijd nog verder uitbreiden. François vertelt aan de Britse journalist dat er in 2026 een grotere Grande Panda komt. De Panda XL? Of Reuzepanda wellicht? Hoe die SUV ook gaat heten, de verwachting is dat de huidige lollige Panda-ontwerptaal ook te zien zal zijn bij de kleinere en grotere Panda’s.

Het is nog te vroeg om richtprijzen te krijgen van de Fiat-topman, maar speculeren kan natuurlijk altijd. De Grande Panda die je nu kunt kopen, kost minimaal € 25.990. Logischerwijs zou de Pandina EV daar wat onder gaan zitten. Zou de nieuwe Panda de concurrentiestrijd aan kunnen gaan met auto’s als de BYD Dolphin Surf, Hyundai Inster en Dacia Spring? Daarvoor zal de EV ongeveer € 20.000 moeten kosten. Moet lukken, toch?

Bedankt voor de tip, Hans!