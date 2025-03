Niemand, maar dan ook echt niemand lust de nieuwe Lancia Ypsilon. Is de nieuwe Lancia een flop?

We doken al eerder in de verkoopcijfers van januari en februari waar we de verkoop van Tesla zagen halveren. Maar er is nog een merk dat het niet zo lekker doet en dat is Lancia. Die zag de verkopen het hardste dalen van alle merken en dat terwijl ze in de EU maar één model voeren dat er vorig jaar nog niet eens was.

Oude Lacia Ypsilon groot succes

Eerst even de cijfertjes. De nieuwe Lancia Ypsilon is in heel de Europese Unie op de markt. In de eerste twee maanden van 2025 zijn er volgens ACEA 2.208 Lancia’s verkocht. Aangezien er maar één model is, zijn dat dus allemaal nieuwe Ypsilons.

Vorig jaar verkocht Lancia in dezelfde periode 8.098 auto’s. Ook toen had het merk maar één model in het aanbod, óók de Ypsilon, maar dan het oude model. En nu komt het, die was alleen maar te koop in Italië…

Die antieke voorganger was al sinds 2011 in deze hoedanigheid op de markt en al geruime tijd alleen nog maar te koop in het land van de pizza en pasta. Ondergetekende woont daar toevallig en ik kan beamen dat ik hier over de spoorlijn meerdere keren wagonladingen vol met die stokoude Ypsilon voorbij heb zien rijden. Gewoon in 2023 en 2024. Als warme broodjes.

Nieuwe Lancia Ypsilon een flop?

Die oude Ypsilon was goed betaalbaar in Italië. Toen we hier in 2023 net woonden en gingen shoppen voor een autootje erbij (uiteindelijk koos vrouwlief voor de Fiat 500), deed de verkoper ook goed zijn best om de Lancia Ypsilon te pluggen. Kostte hetzelfde als een Fiat Panda! Laten we eerlijk zijn, de oude Ypsilon is stukken mooier dan een Panda.

De nieuwprijs van de vorige Lancia Ypsilon was in Italië zo’n 17.500 euro. De nieuwe Ypsilon kost je nu minimaal 23.900 euro (in Nederland minimaal 30.800 euro) en die 6.400 euro extra is hier in Italië heel erg veel geld. Gaan ze toch voor een Fiat.

Daarnaast was die oude nog een Italiaanse auto, de nieuwe is een Stellantis product. Van buiten een Lancia sausje, maar onderhuids gewoon een Opel/Peugeot…

De elektrische variant loop tegen de 35 duizend euro in Italië, maar die is hier helemaal niet in trek. Elektrisch rijden leeft hier nagenoeg niet, dus daarmee scoort Stellantis in het thuisland van Lancia totaal niet.

Vier keer minder

De nieuwe Lancia Ypsilon verkocht in de eerste twee maanden van 2025 in heel Europa dus vier keer minder dan in de eerste twee maanden van 2024 met de oude alleen in Italië. Terwijl die oude al 14 jaar meeging. Pijnlijk. Is de nieuwe Lancia Ypsilon dan een flop?

De vraag is wat Stellantis ervan vindt. Het merk moet heel veel merken in de lucht houden en had grote plannen met Lancia, een nieuwe Delta en Gamma zouden in de pijplijn zitten, maar de vraag rijst toch of Stellantis hier verstandig aan doet. Gaat Lancia Maserati achterna? We gaan het zien en we gaan duimen. Want we hebben toch een beetje een zwak voor het legendarisch merk Lancia…