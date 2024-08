Deze occasion kan rode velgen wél hebben

Rode velgen kunnen hebben: niet veel modellen kunnen dat. De occasion van vandaag wel.

Rood op een auto: het is wat fel, maar het kan. Dat is ietwat bevooroordeeld natuurlijk, maar ook als accentkleur kan rood erg goed werken. Kleine accentlijntjes, denk aan een Nissan GT-R Nismo, maar ook rode remklauwen, rode stiksels: het kan elke auto opfleuren. Toch zou er geen haar op mijn hoofd ook maar een minuut overwegen om de hele velgen van een auto rood te verven. Dat is te veel van het goede. Tenminste, er zijn twee uitzonderingen. De Renault Mégane R26 Radicale en de occasion van vandaag.

Porsche 911 GT3 RS

Een auto die weinig introductie nodig heeft. Het is natuurlijk een Porsche 911 GT3 RS van de 997-generatie. Specifieker de ‘997.2’, de facelift. De pre-facelift had gave lanceerspecs: feloranje of felgroen, met zwarte GT3 RS-details. Bij de facelift in 2010 koos Porsche voor op papier een saaiere kleur: Slate Grey. Het waren de details die ‘m afmaakte.

Ter contrast van het grijs lakte Porsche namelijk een waslijst aan zaken rood. De ‘lippenstift’ voorop rondom de grille, de spiegels, de zijplaten van de spoiler, de badge, zelfs de rolkooi en dus de velgen. Op de flank linksachter en het scherm rechtsvoor werd ook een vrij absurd grote GT3 RS-sticker geplaatst, naast een streep die overging in een finishvlag aan beide zijkanten. Kortom: grijs, maar zeker niet onopvallend. En ja, die rode velgen zijn heftig, maar eigenlijk kan deze specificatie op een GT3 RS het goed hebben.

Keuzes

Als we de keuzes die gemaakt zijn voor deze Porsche 911 GT3 RS uit 2010 bekijken, is het woord wat bij ons te binnen schiet ‘schizofreen’. De GT3 RS was in zijn tijd de heftigste circuitauto die je kon krijgen. Zaken als het Clubsport-pakket, samen met de rolkooi, de lintjes om je deur mee te openen, de brandblusser, het vele alcantara en de carbon kuipstoelen schreeuwen ‘circuitauto’.

Toch lijkt het erop dat er wat keuzes zijn gemaakt als compromis. De handbak toont aan dat gevoel telt, want op het circuit zorgt de PDK voor betere prestaties. Er zit ‘gewoon’ een navigatiesysteem in. En cruise control! Ook kun je tussen de rode velgen altijd een bijna vloekend contrast spotten met de knalgele PCCB-remklauwen (die de heftigste carbonkeramische remmen aanduiden), maar deze GT3 RS heeft rode klauwen, wat de minder circuitklare remmen betekent. Wil ‘ie nou het circuit op of niet? We zouden bijna zeggen: wellicht was de iets minder heftige GT3 een betere keuze geweest.

Kopen

Dat mag jij ook bepalen. Deze Porsche 911 GT3 RS staat te koop op Marktplaats. Dit is dus de 3.8-versie, niet de latere en veel exclusievere 4.0. Alsnog goed voor 450 pk, 0 naar 100 in 4 seconden en een top van 310 km/u. Is deze ietwat dubbelzinnige spec nou echt iets voor jou? Dan mag je 299.997 euro overmaken naar de verkoper op Marktplaats.