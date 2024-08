Volkswagen Golf Diesel gooit de handdoek in de ring

Het is over en uit voor de Volkswagen Golf Diesel, maar er komt een vervanger.

Diesel zit tegenwoordig een beetje in het verdomhoekje. Jammer, want het heeft best een aantal voordelen om voor diesel te kiezen. Vooral als je stil, comfortabel en zonder te veel te tanken grote afstanden wil afleggen, is een lekkere comfortabele dieselauto je beste vriend. En diesel is in Nederland aan de pomp het goedkoopste goedje dat er in je auto gestopt kan worden, op ruitenwisservloeistof en LPG na dan. Met uiteraard de keerzijde dat de maandelijkse factuur van de belastingdienst wat hoger is dan bij een benzineauto.

Diesel eruit

Steeds meer merken willen echter hun vingers niet meer branden aan diesel, aangezien het wordt gezien als de minst schone brandstof om uit te stoten in bijvoorbeeld stadscentra. Dat zorgt ervoor dat het aanbod ook krimpt. Veel merken zijn al volledig gekapt met dieselmotoren en de merken die het wel doen slaan Nederland veelal over. Zo kun je sinds de facelift van de Golf 8 geen TDI meer krijgen in Nederland!

Dan maar importeren, want in veel landen (waaronder Duitsland en Frankrijk) doet Volkswagen de Golf TDI nog niet in de ban. Beide landen houden nog genoeg van diesel om ermee te stoppen. Tenminste, nog wel. Volgens L’Argus wil Volkswagen stoppen met de Golf TDI. Daar is een reden voor.

Hybride

Volkswagen ziet namelijk een toekomst voor elektrificatie in bij de Golf. Op de instapper, GTI en R na zijn je enige motorkeuzes dan ook de geëlektrificeerde eTSI-motoren (MHEV) en de eHybrid-versies (PHEV). Voor een serieus diesel-alternatief zou je cynisch gezegd kunnen stellen dat beide versies niet ideaal zijn. De MHEV is niet effectief genoeg om echt zuinig te zijn (alleen zuiniger dan zonder en schoner). De PHEV is juist té effectief, tot een punt dat je dus zelf moet gaan stekkeren. Volkswagen laat zich inspireren door twee concurrenten in het Golf-segment: de Corolla en de Civic. Die zijn er nog als HEV: de ‘conventionele’ hybride.

Er zou dus nog een Golf Hybrid komen, dit keer met een elektromotor die door de motor opgeladen wordt en niet door een stekker. L’Argus meent dat de nieuwe motorvariant de dieselversie vervangt en die laatste niet meer terugkeert. Het is niet duidelijk of dit voor Frankrijk of alle landen waar de Golf verkocht wordt geldt. Zoals gezegd is de TDI in Nederland al sinds de facelift eruit, maar nu kun je hem dus ook niet met BPM-boete importeren.