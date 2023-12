PTS GT3 RS op Marktplaats is niet te versmaden

PTS Voodoo Blue staat deze Porsche 911 GT3 RS op Marktplaats uitmuntend.

Er rijden genoeg exotische auto’s in Nederland. Helaas is het toch vaak zo dat ze gespoten zijn in kleuren als wit, zwart of grijs. Voor leuke kleurtjes ben je toch meer aangewezen op locaties als Los Angeles, Miami of Dubai.

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Soms staan die uitzonderingen op Marktplaats. Zoals deze Porsche 911 GT3 RS in PTS Voodoo Blue. Ja, de 992 GT3 RS is fabeltastisch met zijn enorme picknicktafel. De 991 is wat de redactie betreft toch wel de mooiste moderne generatie. Als 991.2 GT3 RS wat mij betreft de ultieme variant als tweede auto. Zeker in deze uitvoering.

Want zeg nu zelf. PTS Voodoo Blue op deze Porsche 911 GT3 RS staat echt fantastisch. In combinatie met het Weissach Package komen de carbon elementen er bovendien echt uit.

Overigens is zeker niet iedereen fan van het Weissach Package. Met name de carbon voorklep is nog wel eens voer voor discussie. Een gespoten voorklep oogt rustiger en mooier met het geheel.

Porsches zijn over het algemeen flink aan de prijs, laat staan een exemplaar met bijzondere kenmerken. Zo ook deze PTS Voodoo Blue GT3 RS. Deze auto komt uit 2019, heeft bijna 18.000 kilometer op de teller staan en moet nog steeds 329.950 euro opbrengen. Wat een bedrag! Er zal ongetwijfeld een liefhebber interesse hebben in deze auto op Marktplaats, ondanks het prijskaartje.

Laten we nog even de specificaties benoemen van die heerlijke atmosferische 4.0 liter boxer zescilinder. 520 pk, een PDK met zeven verzetten, een top van 312 km/u en met Launch Control zit je in 3,2 seconden op 100 km/u.

Al die cijfers zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het gaat erom hoe het stuurt en wat voor gevoel de auto je geeft. Laat daar geen twijfel over bestaan bij deze occasion. Een 911 GT3 RS staat garant voor kippenvel en in PTS Voodoo Blue kijk je ook nog eens een keer extra om bij het parkeren.