Obscure occasion bewijst dat goede foto’s helpen

We kwamen voor deze obscure occasion, we bleven voor de fantastische fotolocatie.

Stel, jij verkoopt je auto. Dan wil je dat de potentiële koper een duidelijk beeld heeft van de auto, toch? Wat daarbij erg helpt: foto’s. @willeme heeft ondergetekende bijvoorbeeld gevraagd voor foto’s van de BMW 116d die zijn vader wil verkopen en het resultaat is een met bijna 100 foto’s gevuld filmrolletje. Of het nou transparantie of gewoon het opleuken van je advertentie is: goede foto’s helpen. Daar is elke verkoopwebsite het mee eens.

Foto’s

En wat maakt dan goede foto’s? Op zich helpt van alles wat je wil zien een foto maken sowieso, maar de compositie van de foto is minstens zo belangrijk. En als je wil dat de advertentie iets meer in het oog springt helpt een unieke locatie ook. Of gewoon een bloedmooie locatie. De occasion van vandaag doet het even voor: dit zijn echt hele toffe foto’s voor de verkoop.

Monteverdi Safari

Met deze gave foto’s in een Zwitsers berglandschap kun je eigenlijk elke auto verkopen. Maar het helpt dat er ook nog eens een vrij unieke auto op de foto’s staat. De occasion van de dag is namelijk een Monteverdi Safari. Dit Zwitserse merk heeft best een imposant portfolio, ware het niet dat het sinds 1995 geen auto’s meer bouwt. Het speerpunt van Monteverdi was nogal Italiaans aanvoelende sport- en luxewagens. Dan is een SUV best een uitstapje.

Helemaal omdat de Monteverdi-SUV genaamd Safari eigenlijk van voor de tijd van de SUV-hype is en meer een terreinwagen is. De in 1976 gepresenteerde Safari lijkt in vrijwel alles nogal op de Range Rover, wat des tijds de meest populaire auto in dit segment was. Dat je als sportwagenmerk kon overleven door deze dingen grootschalig te bouwen leek gekkenwerk.

V8

Aan de motoren ligt het in elk geval niet. De Monteverdi Safari werd geleverd met verschillende V8-motoren in zijn levensspanne en een zes-in-lijn diesel. Allemaal niet van Monteverdi zelf: de V8’en kwamen van Chrysler en International Harvester en de zescilinder van Nissan. Hij had altijd vierwielaandrijving en een handgeschakelde vierbak of een drietraps automaat. Verfijnd is anders, robuust was ‘ie wel.

De V8 was in eerste instantie 5.2 liter groot, daarna 5.7 en uiteindelijk zelfs 7.2 liter. Veel pk moest je niet verwachten: de laatste variant had meer dan 300 pk, maar de 5.2 en 5.7 moesten het doen met 152 of 182 pk. Het exemplaar van vandaag komt uit 1978 en heeft de 5.7 met de automaat.

Recept

Op zich klopt het recept wel. Een Italiaanse Range Rover-rivaal met dikke Amerikaanse motoren en Italiaans koetswerk van Fissore. Echt razend populair was de Monteverdi Safari niet, maar er zouden toch zo rond de 3.000 exemplaren gebouwd zijn. Het exemplaar van vandaag bleef in zijn thuisland Zwitserland, waar deze tot en met 2021 bij de eerste eigenaar is geweest. Ook de huidige eigenaar biedt hem in Zwitserland aan.

Kopen

We zeiden het al: goede foto’s verkopen de auto al grotendeels. Jij wil nu toch eigenlijk ook gewoon dit geweldig stukje Zwitserse geschiedenis? Dat kan door te bieden erop bij Bonhams. Op 30 juni gaat deze Monteverdi Safari met 20.000 kilometers onder de hamer. Volgens de veiling moet deze nog 95.000 tot 120.000 euro opleveren. Durf jij het? Of heb je liever de latere obscure evenknie van de Safari, de Rayton Fissore Magnum?