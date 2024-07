Deze oerdegelijke occasion is geheel gratis af te halen

En ja, hij doet het nog gewoon.

We schrijven wel eens over de duurste auto’s van Marktplaats, maar vandaag gaan we voor de afwisseling naar de goedkoopste kijken. Die is ook écht heel goedkoop. Het gaat namelijk om een auto die gratis af te halen is.

Nu denk je misschien dat het een of ander wrak is zonder motor, maar nee, het gaat gewoon om een functionerende auto. En het is nog een oerdegelijke auto ook, namelijk een Honda Jazz uit 2002.

Zo’n Honda Jazz is eigenlijk de perfecte auto als je een bejaardenimago geen bezwaar vindt. Een Jazz is niet te groot, maar wel heel praktisch, zuinig en bovenal heel betrouwbaar. Natuurlijk heeft dit exemplaar wat gebreken en natuurlijk staan er al best wat kilometers op (277.000), maar hé, voor €0 mag je niet klagen.

Kun je deze auto dan echt zomaar gratis ophalen? Ja, maar je moet er wel wat voor doen. De eigenaar houdt blijkbaar van spelletjes, want hij maakt er een hele game show van. In de advertentie is te lezen dat hij 10 challenges heeft bedacht, waarvan je er uiteindelijk één moet uitvoeren. Als je wint krijg je de auto mee en anders kun je onverrichter zake weer naar huis.

Kennelijk zijn de challenges best uitdagend want in een update staat dat vrijdag vol stond gepland, terwijl de auto nog steeds beschikbaar is. Je moet dus van goeden huize komen wil je er vandoor gaan met deze gratis Honda Jazz. En de eigenaar heeft het er maar druk mee.

Als je 65+-er bent op zoek naar een Jazz kun je er beter gewoon eentje kopen voor €2.000, maar voor een student die op zoek is naar een eerste auto is dit wellicht een leuke optie. Via Marktplaats kun je contact op nemen met de eigenaar.