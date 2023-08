Gratis laden met iedere elektrische auto bij Tesla Supercharger

Alleen vandaag kun je gratis laden bij een Tesla Supercharger met iedere elektrische auto.

Vandaag heb je een reden om als zuunige Hollander een stop te maken bij een Tesla Supercharger met je elektrische auto. Of het nu een Tesla is of een EV van een ander merk. De Amerikaanse autofabrikant heeft namelijk iets te vieren!

Het is vandaag 10 jaar geleden dat het bekende merk de allereerste Supercharger opende. Dat was in Noorwegen. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn ze over de hele wereld te vinden, met een uitstekende dekking in Europa. Want dat moet je ze nageven. Tesla is het enige automerk ter wereld dat de eigen laadinfrastructuur zó verschrikkelijk goed op orde heeft. Daarmee geeft Tesla de rest het nakijken.

Bij Tesla houden ze wel van een feestje en daar kunnen EV-rijders van profiteren. Alle Tesla Superchargers bieden vandaag gratis snelladen aan. Ook elektrische auto’s van andere merken zijn welkom. De actie loopt tot en met 23:59 uur vanavond. Een verfrissend nieuwtje op een dag waarop de Consumentenbond klaagt over een wirwar aan laadtarieven in ons land.

Het Tesla Supercharger netwerk bestaat uit meer dan 9.000 snelladers. Het merk is nog lang niet klaar met het uitbreiden van het netwerk. Nog altijd worden er nieuwe snellaadstations gebouwd, of krijgen bestaande stations een upgrade.

Inmiddels zijn de nieuwste Tesla Superchargers uitgerust met de vierde generatie snelladen. Deze V4-stations bieden een laadsnelheid tot 350 kW en zijn inmiddels te vinden in Europa, waaronder in het pittoreske Harderwijk!