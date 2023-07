Vakantieparken helemaal klaar met gratis ladende EV toerist

Gratis de elektrische auto opladen op een vakantiepark. Klinkt aantrekkelijk.

Alleen is dat gratis natuurlijk niet helemaal gratis. Iemand draait voor de kosten op. En in dit geval is het ook helemaal niet de bedoeling dat je dit doet. We hebben het over toeristen die op vakantieparken hun elektrische auto aan het stopcontact hangen.

Gratis elektrische auto opladen

Een tergend langzame en inefficiënte manier van laden. Maar wel gratis, want het vakantiepark draait op voor de stroomkosten. Als je dan denkt; ja maar wie doet dat dan ook. Nou, dat zijn dus best veel mensen. Zoveel dat recreatieondernemers zich genoodzaakt voelen in actie te komen. Daarover bericht de Telegraaf.

Medewerkers van recreatieparken hebben er een nieuwe taak bij. Ze lopen langs huisjes om te kijken of er geen verlengsnoer is uitgerold van de elektrische auto naar de woning. Mocht dit wel het geval zijn dan worden de vakantievierders vriendelijk doch dringend verzocht deze activiteit af te breken.

Steeds meer vakantieparken beschikken over laadpalen. Met name de kleinere parken hebben nog niet deze luxe. Investeren in een laadinfrastructuur kost duizenden euro’s, dat is makkelijker op te hoesten voor de grote parken. Inge van der Greft, parkmanager van Land van Bartje in Ees, zegt tegenover de krant dat toeristen toch proberen stroom af te tappen, zelfs als er een laadpaal op het park aanwezig is.

Naast vakantieparken zijn ook particuliere investeerders het haasje. Deze groep koopt een vakantiehuisje in de hoop op rendement. Maar als er vervolgens een peperdure energierekening tevoorschijn komt verdwijnt dat rendement als sneeuw voor de zon. Een EV met een 40 kWh accu volledig opladen kost zo’n 16 euro met een stroomprijs van 0,40 eurocent.

Betalen voor de (extra) stroom lijkt een oplossing voor deze vorm van laadterreur. Wie meer dan 5 kWh verbruikt moet meer betalen bijvoorbeeld. Dan is het wel afgelopen met de opladende cowboys.