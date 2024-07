EV’s hebben méér problemen dan benzineauto’s

Elektrische auto’s worden geplaagd door problemen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Een van de grote voordelen van een elektrische aandrijflijn is dat er minder kapot aan kan. Je zult nooit last hebben van een lekke koppakking, een kapotte distributieriem of een versleten koppeling. Een elektrische auto heeft dus veel minder onderhoud nodig. Tenminste, dat zou je denken.

Dit wordt nu echter tegengesproken door een onderzoek van J. D. Power. En dat zijn niet de eersten de besten. Zij doen al jaren grootschalig onderzoek naar de betrouwbaarheid en de kwaliteit van auto’s. Nu presenteren zij hun nieuwste Initial Quality Study.

Daarin komen hele interessante resultaten naar voren. J.D. Power constateert namelijk dat EV’s méér problemen hebben dan auto’s met een verbrandingsmotor. Benzine- en dieselauto’s hebben gemiddeld 180 problemen per 100 auto’s, bij EV’s gaat het om 266 problemen. Nu zullen dit niet allemaal grote problemen zijn, maar het verschil is significant.

Tesla, Rivian en Polestar – alledrie merken die uitsluitend EV’s bouwen – bungelen onderaan in het onderzoek. Tesla en Rivian hebben allebei een score van 266 (problemen per 100 auto’s) en Polestar zelfs 316. Daar zit alleen Dodge nog tussen.

Gek genoeg is het merk met de minste problemen een submerk van Dodge, namelijk Ram. Verder kwamen Chevrolet, Hyundai en Kia goed uit de verf. Van de premiummerken scoorde Porsche het beste.

Wat J.D. Power verder opviel is dat nieuwe technologie voor veel problemen en frustraties zorgt. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidssystemen die vals alarm slaan. Ook verbinding met Android Auto of Apple Carplay werkt vaak niet naar behoren.

Waar de complexiteit qua mechanische onderdelen misschien afneemt (bij EV’s), zijn auto’s op andere punten juist veel complexer geworden. En dan geldt toch weer: hoe meer erop zit, hoe meer er kapot kan.

Bron: J.D. Power