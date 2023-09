Deze okkazie heeft 100.000 kilometer achter de rug

Met 100.000 kilometer achter de rug is deze okkazie net warmgelopen.

Fernando Alonso had geen plezier aan zijn Grand Prix vandaag in Singapore. De beste man moest het alleen opknappen voor Aston Martin vandaag. Teammaat Lance Stroll had gisteren namelijk al zijn kansen in de muur gegooid. De AMR23 is niet meer zo snel als in het begin van het jaar ten opzichte van de concurrentie. Maar vanaf P8 zaten punten en wellicht een bijzonder podium, toch in het vat.

Het ging echter niet allemaal top in de race. Na een voorspoedig begin zakte ‘Nando eigenlijk steeds verder weg. Onder andere door een tijdstraf en een hele trage pitstop. Maar ingehaald worden door Ocon is wat de veteraan ongetwijfeld het meest zal steken. Aan het eind resteerde slechts de laatste plek onder de finishers vandaag: P15. Mooi om te zien was dan wel weer dat Fernando tot op de meet Logan Sargeant op de huid zat om des keizers baard.

Ondanks de matige race, was er alsnog een mooie mijlpaal te noteren voor de 42-jarige. De man uit Oviedo is namelijk de eerste F1 coureur ooit geworden, die er 100.000 racekilometers op heeft zitten in de koningsklasse. Dan hebben we het alleen over de zondagen.

373 keer was FA ingeschreven voor een F1 race, 370 keer kwam hij aan de start. De accolades: twee titels, 32 zeges, 105 podia en 2.231 punten. Qua talent had er zeker nog meer ingezeten. Af en toe zat ALO zichzelf wellicht in de weg. Maar ach, het loopt zoals het loopt.

Hoe lang Fernando nog doorgaat is anyone’s guess. De manier waarop hij Lance decimeert dit jaar, laat zien dat er qua prestaties nog geen enkele sleet zit op de veertiger. Maar zoals David Coulthard onlangs wijselijk opmerkte: sommige coureurs verliezen met het ouder worden niet de speed, maar de need.

Alonso lijkt van geen ophouden te willen weten en heeft duidelijk een enorme passie voor de sport. Maar ja, wordt Aston Martin een topteam? En zo niet, geeft een ander topteam de oude rot dan nog een kans? Waarschijnlijk niet en dan zien we voor ons dat het lijntje toch ook maar zo opeens kan knappen. Zelfs bij Alonso.

Voor nu kunnen we echter nog genieten van deze okkazie met een ton op de teller. Waarvan akte. Koop dan?