Stand na GP Singapore 2023 en 7 dingen die ons opvielen

Het is weer die tijd van de week, dus krijg je de stand na de GP Singapore 2023 met alle overzichten, rangen en standen. Daarnaast vielen ons een paar dingen op aan het afgelopen weekend.

De GP van Singapore 2023 was zeer vernieuwend. Eindelijk géén Verstappen of Pérez op het podium. Daarmee komt er een einde aan twee lange ‘streaks’.

De overwinningen van Verstappen (dat blijven er 10), de overwinningen van Red Bull (15). Oh, en 103 keer Q3 achter elkaar halen is er nu niet meer bij. Het record van Bottas (105 keer) blijft staan.

7 opvallende dingen van de GP van Singapore 2023

Uiteraard hebben we alle standen en overzichten voor je, maar voordat we daarmee beginnen, zijn er 7 dingen die ons opvielen.

Sainz uitzonderlijke koele kikker

Wat. Een . Toprace. Pole pakken en niet meer laten gaan. Nergens leek Carlos Sainz de regie uit handen te geven, maar de Ferrari had niet de overspeed om de race vroegtijdig te beslissen. Mede daardoor bleef op het einde spannend. Ferrari zelf had de strategie voor elkaar, maar Sainz liet diverse malen zien uit het juist racehout gesneden te zijn. Met name die tow voor Lando Norris was een slimme zet (iets wat het team niet direct door leek te hebben, getuige de boordradio).

FERRARI F1 GP SINGAPORE SABATO 16/09/2023 credit @Scuderia Ferrari Press Office

Russell de schlemiel

George Russell is een bloedsnelle coureur, daar twijfelt niemand aan. Russell is ook welbespraakt en zeer intelligent. Wellicht ook een tikkeltje hautain en betweterig. Dat is allemaal geen probleem, mits je presteert. Zijn boordradio (‘how can we win this race’) was vol bravoure, maar die houding strookt niet met de blunder aan het einde van de race. Want Russell is nu al voor zijn tweede jaar Mercedes-coureur, na drie jaar Williams. Dan passen dit soort fouten niet echt.

Red Bull RB19 niet overal dominant

Kijk, in principe heeft Adrian Newey de Mona Lisa onder de F1-wagens ontworpen. Zelfs in zijn goede dagen had Newey niet een auto die op zoveel verschillende vlakken dominant is. De RB19 is snel op de Hungaroring én Monza. Dat is ongekend. Alle banen ertussenin werken ook. Maar de RB19 is een draak op Marina Bay. Een stratencircuit met weinig grip en bijna alleen maar 90-graden bochten. Dat is de achilleshiel van deze auto. Ach ja, je kan niet altijd 6 gooien.

Ontknoping aan het einde

Natuurlijk weten we dat we allemaal dat Formule 1-racen volgens een bepaal format is. Met eigen regels qua banden en brandstof. Maar dat Sainz al vanaf ronde 29 bezig kan met banden en brandstof sparen, staat een beetje haaks op racen. Als het bij racen hoort, is het meer endurance-racerij. Nu willen we niet de sport ter disussie stellen op het moment dat Verstappen niet oppermachtig, maar net als met Monaco moet je je afvragen of dit circuit wel past bij de sport. Het is nu wellicht iets te veel een schaakspel waarbij je dus eigenlijk alleen de laatste 15 ronden moet kijken, dat kan niet bedoeling zijn. De Tour de France kijk je ook niet halverwege de etappe. Oh, wacht.

Verstappen + stratencircuit = gewoon goed

Ja, gewoon goed. Dus niet exceptioneel. Die auto werkt natuurlijk niet mee. Maar als we kijken naar de afgelopen jaren, is Verstappen op stratencircuits gewoon goed. Overigens is het wel een beetje koffiedik kijken, want Sergio Pérez was bijna onzichtbaar afgelopen race. En Pérez heeft wel een naam om goed te zijn op straten. Dus wacht even, dan moeten we het toch maar weer zeggen: wat is die Verstappen toch goed, hè?

Prima invalbeurt Liam Lawson

Helmut Marko wil nog weleens rare dingen zeggen, net zoals die oudtante die af en toe een beetje onbehoorlijk gênant racistisch uit de hoek kan komen. Maar soms doet Marko ook rare dingen. Hij haalt Nyck de Vries (die niet in het Red Bull-programma zit), ontslaat Nyck de Vries en hengelt vervolgens de hoogbejaarde Daniel Ricciardo binnen. Allemaal noodgrepen, maar de meest voor de hand liggende optie (Liam Lawson naar de F1 brengen) blijkt dus ook de beste te zijn. Ricciardo heeft te weinig gereden om ‘m te kunnen beoordelen, maar Lawson deed het keurig op Zandvoort, redelijk op Monza en meer dan prima op Marina Bay.

Ferrari kiest eindelijk voor Sainz

Als je presteert, kiezen ze voor je. Zo simpel is het, behalve als je voor Ferrari rijdt. Het is geen geheim dat voor lange tijd Charles Leclerc het wonderkind is c.q. was. Daarna probeerde men de coureurs gelijk te behandelen. Nu – onder Frederic Vasseur – lijkt men te kiezen voor de succesvolste coureur in de race. In dit geval was dat Carlos Sainz. Leclerc werd min of mineer opgeofferd om zo Russell tegen te houden. Later in de race leek alle snelheid bij Leclerc eruit te zijn.

Rijderskampioenschap

De leider in het kampioenschap is niet spannend, maar daar achter gebeurt er voldoende. Hamilton pakt de derde plaats af van Alonso (die een rampenweekeinde beleefde). Sainz neemt iets afstand van Leclerc, en niet onverdiend. Doordat Russell geen punten pakte, komt Norris (die P2 was) heel erg dicht in de buurt.

De stand na de GP Singapore 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 374 2 Sergio Pérez Red Bull 223 3 Lewis Hamilton Mercedes 180 4 Fernando Alonso Aston Martin 170 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 142 6 Charles Leclerc Ferrari 123 7 George Russell Mercedes 109 8 Lando Norris McLaren 97 9 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 45 11 Oscar Piastri McLaren 42 12 Esteban Ocon Alpine 36 13 Alexander Albon Williams 21 14 Nico Hülkenberg Haas 9 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 18 Kevin Magnussen Haas 3 19 Liam Lawson AlphaTauri 2 20 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck de Vries AlphaTauri 0 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Geen mutaties, maar wel een paar opvallende dingen. Aston Martin haalde geen enkel punt, omdat Lance Stroll een snipperdag nam. Mercedes had een grotere voorsprong kunnen pakken op Ferrari, maar die blijven dicht bij elkaar. Relatief gezien flink veel punten voor AlphaTauri, want Liam Lawson hengelde er twee binnen.

De stand na de GP Singapore 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 597 2 Mercedes 289 3 Ferrari 265 4 Aston Martin 217 5 McLaren 139 6 Alpine 81 7 Williams 21 8 Haas F1 Team 12 9 Alfa Romeo 10 10 AlphaTauri 5

Kwalificatieduel

Aanvankelijk leek Leclerc de snellere man in de kwalificatie te zijn. Maar de laatste tijd pakt Sainz terrein. Niet alleen in het rijderskampioenschap, maar ook in de kwalificatie. Verder valt op dat Lawson ineens sneller was dan Tsunoda, erg knap. Mooi om te zien hoe de Alpine-coureurs ook ongeveer even snel zijn. Oh, en Russell is in dit overzicht voorbij zijn teammaat.

De stand na de GP Singapore 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 13 Pérez 2 Alonso 12 Stroll 3 Russell 8 Hamilton 7 Leclerc 8 Sainz jr. 7 Norris 12 Piastri 3 Ocon 8 Gasly 7 Hülkenberg 11 Magnussen 4 Guanyu 5 Bottas 10 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 1 Ricciardo 1 Tsunoda 2 Lawson 1 Albon 15 Sargeant 0

Snelste raceronde

Lewis Hamilton weet wel hoe je punten bij elkaar kunt sprokkelen in een race. De hele race vrij onzichtbaar, uiteindelijk gewoon P3 én een extra punt voor de snelste raceronde. De Brit reed een tijd van 1:35.867.

De onderlinge stand na de GP Singapore 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 5 Hamilton Mercedes 3 Pérez Red Bull 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

Dat kan natuurlijk niemand minder dan Carlos Sainz zijn. De Spanjaard had beleefde een geweldig weekend, maar het was zeker geen eenvoudige opgave. De Mercedessen leken iets sneller te zijn op het einde. Uiteindelijk zijn het de details die het verschil maken en het was juist dat Sainz absoluut geen fouten maakte. Hij was zeer berekenend en ondanks dat de voorsprong nooit groot was, leek zijn overwinning geen moment in gevaar te komen. De Driver of the Day-trofee is dan ook volkomen verdiend.

De onderlinge stand na de GP Singapore 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nou, ja en nee. De redacteuren hadden wel door dat Hamilton op het podium zou komen. Maar verder was het lastig. De drie dachten dat Pérez het goed zou doen, maar dat gebeurde niet. Maar wel zagen Jaap en Wouter in dat Verstappen er een keer niet bij zou zitten. En weet je, dat klopte helemaal!

De stand na de GP Singapore 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (ALO, PER, HAM ) 89 Wouter (HAM, PER, ALO) 78 Michael (VER, PER, HAM ) 80

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP Japan 2023 worden verreden op 22 september om 04:30.